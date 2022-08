„Zwerg Nase“ im Theaterzelt: Theatergruppe Seehof zeigt Märchen

Teilen

Nicht wieder zu erkennen: Großmutter (Tanja Cerny) erkennt ihren Enkel Zwerg Nase (Konrad Linke) nicht mehr. Zu sehen ist das Stück nochmals am Wochenende. © Melanie Flemme

Die Gruppe Seehof spielt am Wochenende in Dießen das beliebte Märchen „Zwerg Nase“ von Helmut Glatzl. Es gibt noch Tickets.

Dießen – Rund 50 Premierengäste applaudierten begeistert den Darstellern von „Zwerg Nase“ in Dießen. Die Bühnenfassung des beliebten Märchens vom Landsberger Helmut Glatzl hatte Dr. Stefan Rattenhuber hergenommen, um die diesjährigen Theatertage im Seehof zu eröffnen. Ein Märchen, das sowohl Erwachsenen als auch Kindern Spaß macht.

Der Beifall gab dem Regisseur mit der Wahl des Stücks recht. Einfache Bühnenbilder regen zur Fantasie und geben den Schauspielern viel Raum. Quirin (Konrad Linke), so heißt Zwerg Nase in der Theaterfassung, führte die Zuschauer schon vor dem Eingang zum Theaterzelt am Gemüsestand seiner Großmutter (Tanja Cerny) hinein. Dies sei verraten: Das Finale ist grandios. Die Theatergruppe Seehof spielt noch einmal am kommenden Freitag, 5. August (19.30 Uhr), und am Sonntag, 7. August, (17.30 Uhr). Kartenreservierungen sind möglich unter theater-diessen.de oder unter (0 88 07) 84 77.

Das Theaterzelt befindet sich auf dem Gelände des Tiermedizinisches Behandlungszentrum Seehof im Seehof 2 in Dießen. Der Seehof liegt etwas außerhalb südwestlich des Dießener Ortsteils Wengen. Er ist ab der Rotter Straße mit dem Hinweis „Tierklinik“ ausgeschildert. Es gibt auf dem Gelände ausreichend Parkplätze für Besucher. mm