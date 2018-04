Dießener Metzgermeister auf Rettungsmission

Hans Rieß aus Dießen ist nicht nur Metzgermeister, sondern auch passionierter Segler. Als Kapitän eines umgebauten Fischkutters leitet er derzeit eine Rettungsmission vor der Küste Libyens.

Dießen – Wie gelangt ein Metzgermeister auf einen umgebauten Fischkutter, um vor der libyschen Küste in Seenot geratene Flüchtlinge zu retten? „Ich segle seit über 50 Jahren – und als Segler kann man die Leute nicht auf dem Meer ertrinken lassen“, lautet die Antwort von Hans Rieß (63). Der gebürtige Landsberger, der mittlerweile in Dießen lebt, engagiert sich bereits seit mehr als 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Doch das war für Rieß nicht genug. Vergangenes Jahr wurde er zudem Mitglied bei Sea-Eye, einer gemeinnützigen NGO (Non-Government-Organisation, also eine Nichtregierungsorganisation) mit Sitz in Regensburg.

Die Mitglieder von Sea-Eye sind mehrmals im Jahr mit zwei umgebauten Fischkuttern vor der Küste Libyens auf der Suche nach schiffbrüchigen Flüchtlingen, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Hans Rieß ist einer von ihnen. Er hat den Sportseeschifferschein erworben und leitet nun als Kapitän einer achtköpfigen Besatzung das Rettungsschiff Seefuchs. Ende März ist er von Malta aus zu seinem dritten Einsatz in See gestochen. Seine Einsätze dauern jeweils 14 Tage.

Das erste Mal ging Rieß im März 2017 auf eine Rettungsmission, damals allerdings noch nicht als Kapitän. „Ich wollte mir erst alles ansehen“, sagt der 63-Jährige. Bei seinem zweiten Einsatz im Mai vergangenen Jahres steuerte er die Seefuchs dann als Schiffsführer – und leitete damit erstmals auch eine achtköpfige Besatzung. Vor seiner dritten Mission war Rieß immer noch etwas nervös. „Es lastet schon ein gewisser Druck auf einem. Man hat eine große Verantwortung“, erzählte der Segler vor seiner Abreise im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Routine stellt sich bei den Einsätzen im Mittelmeer nicht ein, denn „man weiß nie, was auf einen zukommt“. Sea-Eye arbeitet mit der Seenotleitzentrale MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) der italienischen Küstenwache in Rom zusammen. „Das MRCC lässt das Einsatzgebiet vor der libyschen Küste überfliegen und funkt uns an, wenn Schiffbrüchige gesichtet werden“, erklärt Rieß. „Wir steuern dann die durchgegebene Position an – was genau uns dort erwartet, wissen wir nicht.“

Wie viele Flüchtlinge an Bord sind und ob es Verletzte gibt, erfahren er und seine Mannschaft erst, wenn sie vor Ort sind. „Dann leisten wir Erste Hilfe. Wir verteilen Schwimmwesten an die Menschen und versorgen sie mit Trinkwasser. Die Seefuchs hat jedoch nur Platz für 80 Personen, deshalb sollen wir die Schiffbrüchigen eigentlich nicht an Bord nehmen“, erklärt er. Aber es gibt Ausnahmen: „Kinder und Kranke nehmen wir auf. Verletzte behandeln wir in einer Krankenstation auf dem Schiff.“ Ist die Erstversorgung gewährleistet, schickt das MRCC größere Schiffe der Küstenwache oder Militärschiffe, die die Schiffbrüchigen an Bord nehmen.

Obwohl die Mitglieder von Sea-Eye so Tag für Tag Menschenleben retten, gibt es auch Kritik an ihren Missionen. „Lass’ sie doch ertrinken. Jeder der ertrinkt, ist einer weniger“, bekam Rieß schon mehrmals zu hören. Er fragt diese Kritiker dann, wie sie sich fühlen würden, wenn sie auf dem Ammersee in einen Sturm kämen und niemand ihnen helfen würde. Letztendlich lassen ihn solche Sprüche aber kalt: „Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.“

Anders geht es ihm mit den Menschen, für die jede Hilfe zu spät kommt. Dass Rieß und seine Mannschaft manchmal Schiffbrüchige nicht vor dem Ertrinken retten können, nimmt den Kapitän sehr mit. Zwar werden er und seine Mannschaftskollegen vor und nach jeder Rettungsmission von einem Kriseninterventionsteam der Malteser psychologisch betreut und erhalten so Unterstützung. „Aber ich sag’s mal so: Es geht nicht spurlos an einem vorüber“, gab Rieß zu. Er will es aber nicht tatenlos mit ansehen, wenn Leute ertrinken. Deshalb stach Rieß März wieder in See.

Mittlerweile befindet er sich mit seiner Mannschaft seit knapp zwei Wochen im Mittelmeer. „Bisher hatte die Crew noch keinen Rettungseinsatz“, weiß Hans-Peter Buschheuer, Pressesprecher von Sea-Eye. Verantwortlich sei dafür laut Buschheuer vor allem das schlechte Wetter. Die rauen Bedingungen auf dem Meer würden dazu führen, dass die meisten Flüchtlingsboote nicht in See stechen. Damit blieb Rieß und seiner Mannschaft der Ernstfall bislang erspart. Noch bis Donnerstag wird die Seefuchs voraussichtlich vor der Küste Libyens im Einsatz sein, bevor die Besatzung zum Ende der Woche den Heimweg antritt.

Alicia Schmidbauer