Dießens junger James Bond: 007-Fanfilm vom Ammersee

Das Filmplakat: der Dießener Bernhard Holzer als junger Agent James Bond. © privat

Bernhard Holzer aus Dießen hat natürlich nicht die Lizenz zum Töten, aber er hat sich die Lizenz zum Drehen eines 007-Fanfilms ausgestellt. Sein Trailer „Truthseeker“ über den jungen James Bond in deutscher und englischer Version hat auf der Videoplattform Youtube schon fast 6000 Aufrufe erreicht.

Dießen – In bester James- Bond-Manier schießt und prügelt sich Bernhard Holzer als Hauptdarsteller durch seinen Trailer, bei dem er für Drehbuch, Regie, Schnitt, Musik und Produktion verantwortlich zeichnet. Dass der 23-Jährige ein Multitalent ist, hat er bereits mit seinem jüngsten Kurzfilm „Collapsing Timelines“ bewiesen, für den er in der Kategorie „Bester Science-Fiction-Film“ deutsche und internationale Preise abgeräumt hat. In „Truthseeker“ (Wahrheitssucher) jagt Holzer nun als junger James Bond auf dem Sprung in die Elite des Secret Service ein Killerkommando und muss einen Terroranschlag in London verhindern. Ob ihm das gelingt und er schließlich MI6-Agent wird, bleibt vorerst der Fantasie des Betrachters überlassen. Denn bei Holzers Bond-Debüt handelt es sich erst um einen Trailer, von dessen Publikumsresonanz er abhängig macht, ob daraus ein 20-Minuten-Fanfilm entsteht. Fanfilme heißen Streifen, die von einem Kinohit wie James Bond inspiriert und von Fans, also nicht von den Urheberrechtsinhabern, gedreht werden.

Normalerweise wird aus einem Film ein Trailer mit spektakulären Szenen als „Appetizer“ geschnitten, um das Publikum ins Kino zu locken. Bernhard Holzer wagt die Umkehrung als Experiment, das zu glücken scheint. Zumindest was die Klickzahlen und positiven Kommentare zeigen.

Holzer ist ein echtes Dießener Kindl. Er ging in die Carl-Orff-Grundschule, aufs Ammersee-Gymnasium, in die Realschule Schondorf und machte schließlich auf der Fachoberschule das Abitur. Seine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton in Windach brach er ab, weil er lieber eigene Ideen verwirklichen wollte. Schon als zwölfjähriger Lausbub war er frech ins Rathaus-Büro marschiert und hatte den damaligen Bürgermeister Herbert Kirsch nach einem Zuschuss für einen Film gefragt, den er mit der Videokamera der Mutter drehen wollte. Ob so viel Chuzpe gab ihm Kirsch 200 Euro, und Bernhard Holzer realisierte mit Freunden seinen ersten Film, für den es in der Dießener Kinowelt sogar eine bejubelte Sondervorführung gab. Angespornt vom Haustür-Wahlkampf der Politiker klingelte Bernhard Holzer später an Starnberger Haustüren und fragte mutig nach Geld „für mein nächstes Filmprojekt“. Viele waren so baff, dass sie ihre Portemonnaies zückten.

Platz vor dem Maibaum an Dießener Mühlstraße wird zu London-Kulisse

Motiviert von Freundin Heidi Wolf hatte sich Holzer von seinen Ersparnissen eine professionelle Ausrüstung zugelegt, mit der er nun den Trailer realisierte. Wegen seines Minibudgets konnte er samt Crew natürlich nicht nach London fliegen. Also dekorierte er am Computer für eine Szene kurzerhand den Platz vor dem Maibaum an Dießener Mühlstraße auf London um – mit britischer Fahne, Doppeldecker-Bus und einem U-Bahn-Schild bei der Einfahrt zur Tiefgarage. Echt ist nur die rote Telefonzelle, die normalerweise als Tauschbücherei dient. Von dort aus telefoniert Holzer-Bond mit „Q“, dem legendären Chef der Wunderwaffenabteilung.

Einen Blick hinter die Kulissen sowie auf die Entstehung des Soundtracks gewährt Bernhard Holzer in seinen Begleitfilmen auf Youtube. Auch die Patzer bei den Dreharbeiten dürfen nicht fehlen. Etwa bei der Kuss-Szene mit seinem Bond-Girl Heidi Wolf, die eine geheimnisvolle Vera mimt. Wie sie haben viele Freunde und Bekannte in dem Film mitgewirkt, darunter als Bösewicht mit Maschinenpistole Peter Kaun vom Dießener Viktualienmarkt. Zehn Tage dauerten die Dreharbeiten.

Die 25 Bond-Filme gehören zu den erfolgreichsten Filmserien der Welt. Damit Holzer mit den Rechteinhabern des Doppel-Null-Agenten keine Probleme bekommt, hat er im Vorspann klar darauf hingewiesen, dass es sich um einen Fanfilm ohne kommerzielle Absichten handelt. Neben der Langfassung seines „Young James Bond“ sitzt Bernhard Holzer derzeit über dem Drehbuch zu einem Film, den er als „inspirierendes Drama mit letztendlich positiver Botschaft“ skizziert. Der Protagonist erlebt einen sogenannten Klartraum. Der wird bewusst vom Schlafenden erlebt, gesteuert und kontrolliert. Noch verdient Bernhard Holzer nichts mit seinen Lang-Filmen, Geld verdient er mit Image- und Produkt-Videos.

