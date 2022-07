Brand in Landhaus: Einsatzfahrt mit Hindernissen

Von: Peter Schiebel

Schwerstarbeit für die Feuerwehr: Für die Löscharbeiten an dem denkmalgeschützten Haus nur gut 100 Meter vom Ammerseeufer entfernt mussten sie Atemschutzgeräte anlegen und über die Drehleiter arbeiten. © Feuerwehr Dießen

Beim Brand eines denkmalgeschützten Wohnhauses im Dießener Ortsteil Riederau ist am Mittwochabend Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürften Bauarbeiten gewesen sein. Auf der Anfahrt hatten die Feuerwehren mit Hindernissen zu kämpfen.

Riederau – Stell dir vor, dein Haus brennt und die Feuerwehr steht vor einer heruntergelassenen Bahnschranke. Genau das ist am Mittwochabend im Dießener Ortsteil Riederau passiert. Gegen 21.30 Uhr hatte eine 70 Jahre alte Gassigeherin am Seeweg-Nord bemerkt, wie es im Dachstuhl eines Einfamilienhauses brannte. Sie setzte einen Notruf ab – kurz darauf waren die Feuerwehren Dießen und Riederau auf der Anfahrt zum Einsatzort. Am Bahnhof Riederau mussten die Einsatzkräfte allerdings zunächst an der Schranke warten, wie Dießens federführender Kommandant Florian König berichtet. „Da wird man leicht nervös“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zweites Hindernis war ein Bauzaun, der die Zufahrt zum Brandobjekt versperrte. Mit Bolzenschneidern öffnete die Feuerwehr den Zaun.

„Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwei Brandherde gab – im Dachbereich und im Keller“, berichtet König. Vor allem der Dachstuhlbrand verlangte den Einsatzkräften körperlich alles ab. Atemschutztrupps drangen unter der Einsatzleitung von Riederaus Kommandant Michael Vogl in das Gebäude vor, unter anderem über die Dießener Drehleiter. „Nach dem Ablöschen stellte sich heraus, dass es im Dachstuhl mehrere Glutnester gab.“ Das wiederum hatte umfangreiche Nachlöscharbeiten zur Folge, unter anderem mussten weite Teile des Dachs aufgemacht werden.

Landhaus wird umgebaut und ist unbewohnt

Um sich regelmäßig abwechseln zu können, wurden Atemschutzgeräteträger aus Utting, Schondorf, Dettenschwang und Obermühlhausen nachalarmiert. Auf die Kameraden aus St. Georgen und Dettenhofen wurde verzichtet, um den Brandschutz in Dießen und den westlichen Ortsteilen sicherstellen zu können. Alles in allem schätzt König die Zahl der eingesetzten Kräfte auf rund 80. Hinzu kommen Polizei und Rettungsdienst. Erst nach rund fünfeinhalb Stunden, gegen 3 Uhr in der Früh, war der Einsatz beendet.

Verletzt wurde niemand. Das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete und unter Denkmalschutz stehende Landhaus ist derzeit nicht bewohnt. Dort laufen aktuell Umbauarbeiten. Und in diesem Zusammenhang wurde offenbar durch Flexarbeiten an einer Dachgaube das Feuer entzündet. Zu diesem Ergebnis seien die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gekommen, sagt Michael Graf vom Polizeipräsidium Oberbayern-Nord auf Anfrage.

Glut fällt bis in den Keller

Offenbar schwelte der Brand aber zunächst vor sich hin. Als die Gassigeherin das Feuer bemerkte, seien die Arbeiten für diesen Tag längst abgeschlossen gewesen, erklärt Graf. Der Dachstuhl sei komplett ausgebrannt, der Schaden belaufe sich grob geschätzt auf 100 000 bis 200 000 Euro. Der von der Feuerwehr gelöschte Brand im Keller sei darauf zurückzuführen, dass Glut über einen Kabelschacht quasi heruntergefallen sei. „Es gibt keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln“, betont der Polizeisprecher.