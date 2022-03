Endlich wieder Töpfermarkt

Da ist die Freude groß: Bürgermeisterin Sandra Perzul und Marktleiter Wolfgang Lösche – mit einem Gefäß von Keramik-Preisträger Enno Jäkel – laden zum 20. Dießener Töpfermarkt ein. © ursula nagl

„Schön, dass wir endlich zum 20. Dießener Töpfermarkt einladen können“, freute sich Bürgermeisterin Sandra Perzul am Freitag beim Pressetermin im Rathauses. Es ist der erste Töpfermarkt, den die Bürgermeisterin an der Seite des langjährigen Marktleiters Wolfgang Lösche begleitet. Nach den pandemiebedingten Absagen in den vergangenen Jahren soll der Dießener Töpfermarkt, einer der größten Keramikmärkte in Europa, traditionell vom 26. bis 29. Mai wie gewohnt stattfinden (wir berichteten).

Dießen - Das viertägige Keramik-Festival präsentiert unmittelbar am Ammersee-Ufer rund 160 Keramiker aus rund 15 Ländern. Darunter sind Aussteller aus ganz Deutschland, aber auch aus Italien, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Spanien, Polen, Griechenland, Tschechien und Korea. Von Gebrauchskeramik für Haus und Garten bis zu grandiosen und abstrakten Kunstwerken reicht die reiche Palette keramischer Vielfalt. Die Baustelle am See werde während der Markttage ruhen, „es wird für den Markt kaum Einschränkungen geben“, versicherte Perzul. Auch der Dampfer könne wie gewohnt anlegen und auch auf die Vereine und Gastronomen als Unterstützer des Marktgeschehens sei Verlass.

Im Traidtcasten soll wie gewohnt der mit 400 Euro dotierte Dießener Keramikpreis verliehen werden, dieses Mal zum Thema „Gefäß-Objekt-Gefäß“. Im Blauen Haus als neuem Schauplatz ist zum Jubiläum eine große Sonderausstellung mit sämtlichen Arbeiten geplant, die mit diesem Preis bislang ausgezeichnet wurden. Auch die 100 eindrucksvollsten Fotos dem Töpfermarkt-Fotowettbewerb werden dort gezeigt.

„Für viele Aussteller“, so Sandra Perzul, „sind die vier Markttage in Dießen die wichtigsten Tage im Jahr“. Dort würde nicht nur Umsatz gemacht, sondern es würden auch wichtige Kontakte zu Kunden und Galeristen geknüpft, wusste sie.

„Mein letzter Besuch auf der Baustelle am See hat mich endgültig zuversichtlich gestimmt“, sagte Marktleiter Wolfgang Lösche. „Der Markt kann fast unverändert stattfinden.“ Die neue Gestaltung der Seeanlagen werde bis Mitte April schon zum großen Teil sichtbar sein, die neuen Sitzstufen rechts und links des Dampferstegs werde man schon zum Ausruhen und Verweilen nutzen können. „Das und noch mehr hat mir die zuständige und sehr kooperative Bauleitung zugesichert.“ So soll zum Beispiel die aktuelle Baustellenbrücke über den Mühlbach so umgestaltet werden, dass sie für jedermann barrierefrei nutzbar ist. Aufgrund des zügigen Baufortschritts müsse der Markt auch nicht nach Norden in Richtung Festwiese verschoben werden.

Ursula Nagl