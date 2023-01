Esel dürfen weiter zur Schule gehen

Teilen

Erleichtert über den Ausgang der langjährigen Auseinandersetzungen zeigen sich Anahid Klotz und Gerhard Gregori. © DIETEr ROETTIG

Die tiergestützte Pädagogik in der Dießener Carl-Off-Schule mit den Tieren der Pähler Asinella-Eselfarm geht weiter. Nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen dürfen Anahid Klotz und ihr Mann Gerhard Gregori nun weitermachen.

Dießen/Pähl – Die Asinella-Eselfarm in Pähl darf bis zum Lebensende der Betreiber als „Soziale Landwirtschaft“ weitergeführt werden, denn die Therapiearbeit mit den Pähler Eseln ist anerkannt und war auch immer Anliegen der Dießener Carl-Orff-Schule. Neben dem Schwerpunkt Musik hatte der frühere Schulleiter Michael Bauer die tiergestützte Pädagogik unter anderem mit Eselwanderungen oder Besuchen auf dem Schulhof eingeführt. Diese Arbeit wird von seinem Nachfolger Michael Kramer fortgesetzt. Und nach den nun mit dem Landratsamt Weilheim-Schongau geschlossenen Vergleichsvertrag können Klotz und Gregori ihre Tätigkeit fortsetzen, wenn auch nur in „bescheidenerem Umfang“, sagt Anahid Klotz und freut sich trotzdem.

Mehrere kleine Gebäude müssen beseitigt werden. Das 1945 vom Vorbesitzer erbaute Wohnhaus samt Bienenstöcken gilt immer noch als Schwarzbau und sollte eigentlich auch abgerissen werden. Trotz vorliegendem Protokoll von 1950, in dem der damalige Pähler Gemeinderat den Bau nachträglich genehmigte. Nach dem aktuellen Vergleichsvertrag darf das Gebäude nun als „Schutzhütte“ stehen bleiben, jedoch aus Brandschutzgründen nicht bewohnt werden. Die restlichen Gebäude auf dem Gelände in Pähl-Hinterhadern werden geduldet, müssen aber von den Nachfolgern oder Erben von Anahid Klotz (56) und Gerhard Gregori (55) beseitigt werden, sobald sie ihre Tätigkeit aufgeben oder versterben. „Da haben wir, wenn Gott will, noch viele Jahre vor uns“ betont Anahid Klotz. Sie wolle „voller Überzeugung und mit Herz ihren kleinbäuerlichen und hoch biodiversen Betrieb mit Fokus auf Soziale Landwirtschaft mit Alleinstellungsmerkmal weiter führen“. Auf den acht Hektar Land geht es nicht nur um die Esel, sondern auch um Rinder, Ziegen, Schafe, Hühner und 28 Bienenvölker.

Anahid Klotz ist froh, dass die strapaziösen und finanziell aufwendigen Auseinandersetzungen mit diversen Behörden endlich ein relativ glückliches Ende gefunden haben. Nach diversen Einsprüchen, Gutachten und einer Unterschriftenaktion mit 7263 Befürwortern samt einem riesigen Medienecho landete der Fall zweimal vor dem Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags, der aber letztendlich auf die Entscheidungskompetenz der zuständigen Behörden hinwies.

Anahid Klotz hatte sich ihren Lebenstraum mit der Erweiterung des Bauernhofs und Eselfarm 2005 erfüllt. Fünfzehn Jahre gab es keine Probleme, bis Differenzen wie die Esel-Abendwanderungen zum Stein des Anstoßes wurden. Und weil es keine Anträge für eine landwirtschaftliche Privilegierung gab, von der Anahid Klotz ganz selbstverständlich ausging, drohte dem Betrieb die Einstellung. Ihr Schwiegervater hatte das Anwesen 1980 gekauft und ab da mit Sohn Gerhard Gregori landwirtschaftlich betrieben.

Dieter Roettig