Familienglück auf 25 Quadratmeter

Ein umgebauter Bauwagen dient der Familie Frölking/Federl als Zuhause. Jetzt suchen sie einen neuen Standort für ihr Tinyhouse.

Dießen – Ein umgebauter Bauwagen mit 25 Quadratmeter Wohnfläche, keine Klospülung, kein warmes Wasser. Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer im selben Raum – für die meisten Menschen klingt das nicht nach einem geeigneten Heim für eine vierköpfige Familie mit Hund. Doch Christina Frölking (48), Christian Federl (53) und ihre Kinder Chaya (13) und Gwendolyn (11) machen in ihrem Tinyhouse in Dießen am Ammersee einen rundum zufriedenen Eindruck.

Während das Sonnenlicht sich in den Fenstern des Holzhäuschens bricht und in bunten Farbflecken über den Boden tanzt, ist draußen Vogelgezwitscher und Hundegebell zu hören. „Yuki ist unser präsentester Mitbewohner“, sagt Christina Frölking schmunzelnd. Seit Weihnachten 2014 wohnt die Familie auf engstem Raum – und keiner von ihnen kann sich vorstellen, irgendwann wieder in eine normale Wohnung zu ziehen.

Zwar ist das Leben im Tinyhouse mit Entbehrungen verbunden. Statt mit warmem Wasser zu duschen, müssen sich die vier Dießener im Sommer mit einer Kaltwasserdusche im Garten begnügen. „In den kälteren Monaten duschen wir im Schwimmbad, bei unserer Nachbarin oder auch im Fitnessstudio“, erzählt der Familienvater. Als Toilette dient ein eher wenig komfortables Kompostklo. Doch die Federls/Frölkings haben sich auf das „Einziehen ins Draußen“, wie sie ihren Lebensstil nennen, gefreut. „Wir wollten naturnah wohnen und uns auf das Wesentliche konzentrieren“, begründen er und seine Frau Christina die Entscheidung, aus ihrer 90-Quadratmeter-Wohnung in einen Bauwagen zu ziehen. „Durch unsere Lebensweise kommen wir in Kontakt mit der Natur und gleichzeitig haben wir auch als Familie viel mehr Kontakt“, sagt Christian Federl.

Natürlich gebe es ab und zu Reibereien. „Wir können uns ordentlich fetzen, aber es gibt dann keine Ausweichräume. Wir müssen Streit daher sofort auflösen und uns wieder vertragen.“ Das habe die Familie schätzen gelernt. „Es herrscht viel Vertrauen zwischen uns und wir wissen immer, wie es dem anderen geht“, erzählt Christina Frölking. Insgesamt sei das Zusammenleben im Tinyhouse harmonischer als in der früheren Wohnung, ist sich die Familie sicher.

Bevor der Umzug vor fast fünf Jahren losgehen konnte, ging es allerdings zunächst ans Ausmisten. „Natürlich hatten wir mehr Sachen, als hier reinpassen“, erzählt Christian Federl. Vor allem von Kleidung und Küchengeräten trennte sich die Familie. Vieles verkauften die vier auf einem Flohmarkt. Was dann noch übrig war, wurde in Kisten auf dem Dachboden der Nachbarin verstaut. „Wir haben zunächst fast alles auf den Dachboden gepackt und uns nach und nach nur die Dinge geholt, die wir gebraucht haben“, berichtet Christian Federl.

Dazu gehört auch eine Smoothie-Maschine, die im Tinyhouse neben dem Herd steht. „Wir trinken gerne Smoothies, deshalb ist die Maschine hier“, sagt Christian Federl. „Und wir leben auch nicht in jeder Hinsicht ökologisch. Zum Beispiel haben wir ein Auto.“

Anstelle eines Lebens, das geprägt ist von Verzicht und Verboten, wollen er und seine Frau Ressourcen schonen, indem sie sich aufs Wesentliche konzentrieren und nur das besitzen, was sie wirklich benutzen. „Das Auto brauchen wir beispielsweise öfter wegen der Arbeit“, erklärt Christina Frölking, die Seminare anbietet, in denen Ausdruckstanz praktiziert wird. Ihr Mann Christian leitet Seminare zur Bewusstseinsbildung. Früher war er Beamter, doch diesen Beruf hat er vor fünf Jahren aufgegeben, um sich ganz auf den Bau des Tinyhouse zu konzentrieren.

Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis das Holzhäuschen fertig war. Auch die Möbel – ein Tisch mit vier Stühlen, zwei längliche Sitzbänke und die Schlafkoje, die aus einem zweistöckigen Doppelbett besteht – hat der gebürtige Münchner selbst gezimmert. Weil die Familie jedoch auf einem Grundstück steht, das sich im Außenbereich der Gemeinde befindet, sind sie nun auf der Suche nach einem neuen Platz, wo sie ihr Holzhäuschen auf Rädern abstellen können. Zudem wollen sie auf das Grundstück Interessierte einladen, damit die die naturverbundene Lebensweise ausprobieren können. So soll eine „Oase des Seins“ entstehen. Ihr Projekt stellt die Familie mit einem Lichtbildvortrag am Mittwoch, 8. Mai, ab 19.30 Uhr im „Blauen Hauscafé“ (Prinz-Ludwig-Straße 23) in Dießen vor.