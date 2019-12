Farb-Attacken auf Markthändler in Dießen: Polizei ermittelt

Dreimal innerhalb weniger Tage ist der Verkaufswagen von Peter Kaun auf dem Viktualienmarkt-Gelände in Dießen von Unbekannten mit Graffitis beschmiert worden. Der 49-Jährige ist fassungslos und stocksauer.

Dießen – Am Mittwoch das erste Mal, dann in der Nacht zum Sonntag und jetzt auch noch in der Nacht zum Montag: Dreimal innerhalb von vier Tagen haben unbekannte Schmierfinken den Verkaufswagen von Peter Kaun (49) in Dießen aufgesucht und mit schwarzen Graffitis verunstaltet.

Kaun hat den Wagen auf seinem Viktualienmarkt-Gelände an der Von-Eichendorff-Straße geparkt. Mit schwarzer Farbe besprühten der oder die unbekannten Täter dort Seiten- und Vorderfront des weißen „Markt Rotisserie“-Wagens. Darin drehen sich jeden Mittwoch in Dießen und jeden Freitag auf dem Dorfmarkt in Schondorf knusprige Biohendl auf dem Grill.

Kaun ist stocksauer und musste am Montag wieder mal die Polizeiinspektion Dießen bemühen, die Tatortfotos machte, Spuren sicherte und die dritte Anzeige „gegen Unbekannt“ aufnahm. Nach Angaben des 49-Jährigen ist die Reinigung des Wagens nahezu unmöglich, da die Farbe in den speziellen Lack tief eingedrungen ist. Den Schaden beziffert er deswegen auch mit mehreren tausend Euro. Eine genaue Summe kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. In seinen Worten schwingt eine gehörige Portion Galgenhumor mit, wenn er sagt, er wolle künftig ein großes Stativ mit Leinwand vor dem Wagen aufstellen, wo sich die Schmierfinken austoben können.

Nicht nur in Dießen, in vielen Ortschaften treiben meist jugendliche Schmierfinken und Sprayer ihr Unwesen. Sie verunstalten sinnfrei Hauswände, Trafo- und Mülltonnenhäuschen, Bootsschuppen und vieles mehr. Sie sollten sich jedoch vorsehen, denn das Geschmiere gilt vor dem Gesetz weder als Jugendstreich noch als Kavaliersdelikt. Wer ertappt wird, dem drohen saftige Geldstrafen, Jugendarrest oder Sozialstunden. Sind die Täter noch strafunmündig, müssen die Eltern den Schaden ersetzen – und der geht schnell in die Tausende.

Wer Hinweise zu den Vorfällen in Dießen geben kann, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen: (0 88 07) 9 21 10.

Dieter Roettig