Farben aus Flieder, Ahorn und Löwenzahn: Preis für Dießener Textildesignerin

„Tücher – die Farben der Stadt“ und ihre Schöpferin: Textilkünstlerin Maria Mayer, auf dem Foto in einer selbst genähten und mit Blutpflaume eingefärbten Bluse, hat einen Preis für junges Kunsthandwerk gewonnen. © Dieter Roettig

Die Dießener Textildesignerin Maria Mayer hat einen Preis beim Bayerischen Kunstgewerbeverein gewonnen. Es ist nicht ihr erster.

Dießen – Die Textildesignerin Maria Mayer aus Dießen ist auf dem Weg zu einer beachtlichen Karriere. Gerade wurde sie unter 88 Bewerbungen vom Bayerischen Kunstgewerbeverein mit dem dritten Platz beim BKV-Preis 2022 für junges Kunsthandwerk ausgezeichnet. Ihr preisgekröntes Werk heißt schlicht „Tücher – Farben der Stadt“ und besteht aus acht Seidensatin-, Fuji-Silk- und Schurwolle-Tüchern, die sie mit Pflanzenfarben eingefärbt hat. Sie erzähle sinnlich von einer Pflanzenwelt, die Farben sicht- und im Textilen spürbar werden lässt, begründete die Jury ihre Preisvergabe. Die Tücher hat die 31-Jährige fein nuanciert aus Flieder- und Ahornblättern, Löwenzahn, Wolfsmilch, Bergrauch, Traubenhyazinthe und Schöllkraut eingefärbt.

Der BKV-Preis ist nicht die erste Auszeichnung der Dießenerin, die im Hudler-Haus an der Maria-Hilf-Straße ihre „Hexenküche“ hat. Nach dem Abitur in Weilheim machte sie am Bayerischen Staatsschauspiel München eine Lehre zur Herrenmaßschneiderin. Sie wurde Innungs- und Kammersiegerin sowie dritte Bundessiegerin im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Beim Innungswettbewerb „Die gute Form“ erreichte sie den zweiten Platz. Von 2013 bis 2019 studierte sie Textildesign an der Kunsthochschule Halle. Sie war „Artist in Residence“ in Akademien und Förderprogrammen in Frankreich, Spanien und Italien. Seit 2019 arbeitet Maria Mayer als freischaffende Textildesignerin in Dießen.

Die wichtigsten Utensilien in ihrer Studioküche sind Töpfe, in denen selbst gesammelte Pflanzen und Blüten stunden- oder sogar tageweise dahin köcheln. Durch die Hitze werden die Farbstoffe freigesetzt. Nach dem Abseihen der Pflanzenstücke bleibt der Färbesud, in den man Stoffe oder Wolle legt und erhitzt. Mayer arbeitet nach Plan ihrer eigenen Farbkarte, die sie mit verschiedenen Natursubstanzen ertüftelt hat, wobei sich die Farben je nach Fundort in Nuancen unterscheiden. Die Resultate der Färbeprozesse von Stoffen aller Art nennt sie „magische Momente“. Sie nutzt oft die Technik des Reservedrucks, die mehrfarbige Ergebnisse ermöglicht, wie bei der Bluse, die sie beim Fototermin trägt: selbst genäht und mit Blutpflaume gefärbt.

Färben mit unschädlichen Naturfarbstoffen ins Bewusstsein bringen

Die Dießenerin möchte das Färben mit unschädlichen Naturfarbstoffen wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Im Industriezeitalter verdrängten synthetische Farbstoffe Pflanzenfarben, Textilien wurden zur Massenware. Deshalb engagiert sie sich bei der Freien Kunstanstalt Dießen, in der sie im Ferienprogramm Batik- und Textildruck-Kurse abgehalten hat. Auf offenem Feuer im Garten des Gasthofs Drei Rosen köchelten Zwiebelschalen, Goldrute, Efeu, Blutpflaume, Rosenblätter oder Tannennadeln und gaben ihre Farbpigmente ab. „Ich will die Kinder sensibilisieren, dass Klamotten einen Produktionsprozess durchlaufen, bevor sie im Handel landen“, sagt sie.

Auch gegen die umweltbelastenden „Fast-Fashion-Systeme“ möchte Maria Mayer etwas tun. So veranstaltet sie bis Pfingsten jeden Freitagnachmittag in der alten Schreinerei Graf (Johannisstraße 13) einen kostenlosen Re-Fashion-Kostümworkshop aus Altkleidern. Aus alten Textilien entstehen unter ihrer Anleitung neue Modestücke. Interessenten melden sich per E-Mail an maria@ apmayer.de.

Bei aller Arbeit braucht auch Maria Mayer einen Rückzugsort. Sie findet ihn bei ihrem Partner Sebastian und ihren Kindern Aurora (4) und Amanda (1). Die Familie lebt im Hudler-Haus neben dem Studio.

Mayers Arbeiten sind im Rahmen der Kreiskulturtage bei der Ausstellung „Sehnsucht“ vom 15. bis 22. Mai im „Blauen Haus“ in Dießen zu sehen.

Dieter Roettig