Gartenhaus in Flammen

Von: Andrea Gräpel

Letzte Glutnester löschten die Beamten der Polizei Dießen gestern Vormittag mit Eimer und Gießkanne. © Dieter Roettig

Flammen und Rauch waren weithin zu sehen. In den frühen Morgenstunden gegen 7.45 Uhr am Montag ist in einem Gartenhaus in Dießen ein Feuer ausgebrochen, das auf das Wohnhaus überzugreifen drohte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dießen und St. Georgen waren aber rechtzeitig da und konnten Schlimmeres verhindern.

Dießen - Wie wichtig die korrekte Adresse bei einem Rettungseinsatz ist, machte der Löscheinsatz am Montag in Dießen deutlich. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zu dem Brand an der Schützenstraße gerufen. Es betraf ein rückliegenden Wohngebäude, das für die Einsatzkräfte allerdings nur vom Kapellenweg aus zu erreichen war. Dießens Kommandant und Einsatzleiter Florian König reagierte schnell und lenkte die mitalarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen direkt an den Kapellenweg, damit sie das Wohnhaus vor einem Übergriff der Flammen bewahren konnten. „Das gelang relativ schnell und gut“, sagt König erleichtert. Denn das Gartenhaus mit lauter leichtbrennbaren Material und Brennholz-Depot stand voll in Flammen, das Feuer hatte bereits auf Wohnhaus-Dämmung und Vordach übergegriffen.

Vier Atemschutztrupps waren notwendig, um sich durch den Qualm zu kämpfen. 25 Dießener und zehn Kameraden aus St. Georgen waren im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden konnte König Entwarnung geben. Auch wenn bei der Alarmierung „Personen in Gefahr“ gemeldet worden waren, wurde glücklicherweise niemand verletzt, so die Polizei. Obwohl die Bewohner noch versucht hätten, einiges vor dem Feuer zu retten. Die Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahmen die Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf .... geschätzt. Die Brandursache war gestern noch nicht bekannt. grä