Gefährlicher Feuertanz

Offenes Feuer wurde in der Silvesternacht einer Dießenerin zum Verhängnis

Silvesternacht

von Andrea Gräpel schließen

Beim Tanz um eine Feuertonne, ist eine 28-Jährige Dießenern in der Silvesternacht ins Feuer gefallen und hat sich schwere Verbrennungen zugezogen.

Dießen - Den Start in das Neue Jahr hat sich eine Dame aus Dießen vermutlich auch anders vorgestellt, mutmaßt einer Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion in Dießen. Denn statt unbeschwert ins neue Jahr zu rutschen, fiel sie in eine Feuertonne und erlitt dabei schwere Verbrennungen. Sie hatte das neue Jahr zuvor im eigenen Garten mit einem Feuer begrüßen wollen.

Zu fortgeschrittener Stunde wollte die 28-jährige, die laut Polizei deutlich alkoholisiert war, um die im Garten aufgestellte Feuertonne tanzen. Dabei verlor sie jedoch das Gleichgewicht und stürzte über die noch brennende Tonne.

Bei dem Sturz zog sich die Frau Verbrennungen zweiten und dritten Grades zu. Die 28-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.