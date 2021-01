Geflügelpest im Landkreis Landsberg: Stallpflicht angeordnet

Tierseuche erreicht Oberbayern

Im Landkreis Landsberg ist bei einem Schwan am Lech Geflügelpest nachgewiesen worden. Das hat weitreichende Folgen: Alle Geflügelhalter müssen ihre Tiere im Stall halten.

Dießen/Landsberg – Bei einem Schwan bei Apfeldorf ist die Geflügelpest (H5N8) nachgewiesen worden. Das hatten Behörden in Bayern seit Auftreten der Tierseuche in Deutschland Ende September befürchtet. Das Landratsamt Landsberg verhängte eine Stallpflicht und ein Fütterungsverbot für Wildvögel, das auch das Ostufer des Ammersees betrifft. Der gesamte See und ein Uferstreifen gehören zum Landkreis Landsberg, nicht zum Landkreis Starnberg.

Der Landkreis Landsberg erließ eine Allgemeinverfügung, die die Stallpflicht vorschreibt. Sie gilt auch für Hobbyhalter und soll Kontakte mit Wildvögeln verhindern. Durch Lech und Ammersee habe der Landkreis Landsberg große Wasserflächen mit vielen Wildvögeln, was für die Ausbreitung relevant sei. Deswegen sei der Landkreis Landsberg während des Vogelzugs ein Risikogebiet für die Ausbreitung der Geflügelpest – das gilt für den Landkreis Starnberg auch. Geflügelhalter müssen vor Betreten der Ställe Schutzkleidung anlegen.

H5N8 ist wie andere Geflügelpesterreger für den Menschen ungefährlich, eine Übertragung ist nicht bekannt. Das gilt auch für Haustiere, die jedoch das Virus in Geflügelbestände einschleppen könnten – deswegen sollen Kontakte von Hunden mit Vögeln vermieden werden. Auch Katzenhalter sollten vorsichtig sein. Im Landkreis Landsberg hatte es zuletzt 2016/2017 einen Ausbruch gegeben, davor 2006.

Wie der Landkreis Starnberg auf das Auftreten der Seuche im Nachbarkreis reagiert, ist noch nicht bekannt.