Polizei stellt Vermisstensuche im Ammersee ein

Von: Tobias Gmach

Wasserschutzpolizei und Wasserwacht suchten schon am Sonntagabend nach einem Vermissten im Ammersee. © Kreiswasserwacht Landsberg

Im Ammersee läuft an diesem Montag eine Vermisstensuche. Sie hatte bereits am Sonntagabend begonnen. Menschen am Ufer hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

+++ Update vom 27. Juni +++

„Die Suchmaßnahmen wurden vorerst eingestellt“: Das teilte die Polizei Dießen mit. Außer den Aussagen von Leuten am Ufer gebe es keine weiteren Hinweise, auch eine Vermisstenmeldung liege nicht vor. Außerdem schreibt Polizeichef Alfred Ziegler in seinem Bericht: „Im Strandbereich konnten keine herrenlosen Kleidungsstücke gefunden werden, die auf einen Schwimmer schließen lassen und auch die Überprüfung von Beherbergungsbetrieben brachte keine Erkenntnisse.“

Dießen - Die Wasserschutzpolizei Dießen sucht, unterstützt von Tauchern der Bereitschaftspolizei, nach einem Vermissten im Ammersee. „Wir haben bisher nur die Aussage, dass jemand ertrunken sein soll“, sagte Dießens Inspektionsleiter Alfred Ziegler dem Merkur am Montagvormittag. Es liege noch keine Vermisstenmeldung vor. Er verwies damit darauf, dass die Informationslage äußerst dünn ist. Der Einsatz hatte bereits am Sonntagabend gegen 21 Uhr begonnen, musste aber wegen der Dunkelheit unterbrochen werden.

Auf dem Ammersee: Großaufgebot rückt ursprünglich wegen anderem Notfall aus

Wasserwachten aus neun Orten, ein Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber, Flug- und Unterwasserdrohnen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, eine Polizei-Streife: Ein Großaufgebot mit rund 70 Helfern war am Sonntagabend alarmiert worden - zunächst wegen eines anderen Notfalls, der laut Ziegler und Frank Böhm, Einsatzleiter der Kreiswasserwacht Landsberg, nicht mit der Vermisstensuche zusammenhängt. Ein junger Mann und eine junge Frau, Böhm schätzt sie auf zwischen 20 und 30 Jahre, waren seiner Aussage nach mit einem Leihboot auf dem See im Bereich zwischen Dießen und Aidenried unterwegs, nicht allzu weit vom Ufer entfernt. Menschen am Ufer hätten aus ihrer Richtung Hilferufe vernommen. Schon eine knappe Viertelstunde nach der Alarmierung (20.29 Uhr) habe die Wasserwacht die beiden in Sicherheit bringen können.

Einsatz am Ammersee: Eine Person leicht unterkühlt

„Eine Person befand sich im Wasser, die andere auf dem Boot.“ Sie seien zur Wasserwachtstation nach St. Alban gebracht und dort versorgt worden. Böhm berichtet von einer leichten Unterkühlung bei einer Person. Was auf dem Wasser passiert war, ob jemand in den See gefallen war oder es nicht mehr ins Boot geschafft hatte, kann der Einsatzleiter nicht sagen. Das ausgeliehene Boot habe der Eigner selbst abgeholt.

