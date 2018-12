14 Enten für 18 000 Euro

Das Gemälde „Liegende Enten - Licht und Schatten“ von Alexander Koester hängt seit kurzem im Dießener Rathaus.

Dießen – Da kam schon ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, als Bürgermeister Herbert Kirsch zu Beginn der jüngsten Ratssitzung ein goldgerahmtes Gemälde im Sitzungssaal aufhing. Das Bild, gemalt von dem Spätimpressionisten Alexander Koester (1864-1932), stammt aus dem persönlichen Umfeld des Landsberger Malers. Koester lebte von 1915 bis zu seinem Tod 1932 in Dießen, die Gemeinde hat einen Weg nach ihm benannt.

In seiner Dießener Zeit schuf Koester das Gemälde „Liegende Enten – Licht und Schatten“. Ende November hat die Marktgemeinde das Gemälde in München für 18 000 Euro ersteigert. Ein Glücksfall, wie Kirsch sagt. Gebe es doch die Faustregel, wonach der Wert von Koesters Bildern mit der Zahl der darauf abgebildeten Enten steige. Auf dem Gemälde, dass nun den Sitzungssaal des Rathauses ziert, sind immerhin 14 Enten zu sehen. Bereits Bilder mit einer geringeren Zahl von Enten würden an renommierten Auktionshäusern deutlich teurer angeboten. Seinen Spitznamen „Enten-Koester“ hat der Maler also nicht von ungefähr.

Im Büro des Bürgermeister hängt ebenfalls ein Bild von Koester

86 Jahre nach seinem Tod erfreut er sich ungebrochener Beliebtheit. Ein Landschaftsbild von Koester hängt seit langem bei Bürgermeister Kirsch im Büro. An dem neuen Enten-Bild gefalle ihm der spezielle Lichteinfall und die Farben sowie die Reflexionen des Sonnlichtes auf dem Gefieder, sagte Kirsch. Alexander Koester schaffte es in seinen Bildern wie kein Zweiter, mit seiner Pinselführung die Strukturen der Federn der Tiere naturgetreu abzubilden. Aus Sicht von Experten ist es vor allem die Verbindung von naturalistischer Auffassung mit stimmungsvoller Atmosphäre, die seine Arbeiten auszeichnet.

Kirsch ist immer informiert, wenn Werke heimischer Künstler auf dem Markt kommen. So auch vor einigen Wochen, als das Münchner Kunstauktionshaus Ketterer Enten-Bilder von Koester anbot. Er verständigte den Gemeinderat, der ihn in die Landeshauptstadt schickte. „Es wurden nur zwei Koester-Bilder angeboten“, erinnert sich Kirsch an den Tag. Das zweite Bild ging deutlich über dem Mindestgebot raus. Kirsch wollte aber die liegenden Enten haben. Sein Glück an diesem Tag: Außer ihm zeigte niemand Interesse an dem Werk, das damit nach Dießen heimkehrte. Mit dem Kauf des Bildes bleiben die Dießener ihrer Linie treu, die Kunst heimischer Künstler, ob nun Malerei oder wertvolle Keramiken, im Rathaus zusammenzuführen und auszustellen. „Wenn die Leute nicht wegen uns ins Rathaus kommen, vielleicht kommen sie dann wegen der Kunst“, scherzte der Bürgermeister am Ratstisch.