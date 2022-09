Geschichten vom Rande des Nervenkostüms

Von: Andrea Gräpel

Die psychosomatische Klinik Kloster Dießen lädt für 9./10. September zu einem Literaturfestival mit dem Titel: „Aua! Geschichten vom Rande des Nervenkostüms“ in den Traidtcasten ein.

Dießen – Die Psychosomatische Klinik Kloster Dießen veranstaltet am Freitag und Samstag, 9./10. September, das Literaturfestival mit „Geschichten vom Rande des Nervenkostüms“ im Traidtcasten. Sechs Autoren widmen sich den Formen persönlicher Krisen einmal auf ganz andere, komische Weise.

Ob ein Mensch resilient ist, zeigt sich vor allem in Krisenzeiten. Häufig ist ein Umdenken nötig, um zu einer Lösung zu finden. Eine humorvolle Grundhaltung erleichtert diesen kreativen Perspektivenwechsel, sodass ein frischer Blick auf die Dinge möglich ist – Lachen ist schließlich die beste Medizin. Und da diejenigen, die lachen, auch gesünder leben, veranstaltet die Psychosomatische Klinik Kloster Dießen ein Literaturfestival mit dem Titel „Aua! – Geschichten vom Rande des Nervenkostüms“.

Am 9. und 10. September lesen insgesamt sechs Autoren, Kolumnisten und Vortragskünstler aus ihren Werken. Die Vortragenden sind Katinka Buddenkotte, Nadja Schlüter, Susanne M. Riedel, Wolfgang Lüchtrath, Christian Bartel und Anselm Neft. Den Besuchern werden an beiden Leseabenden satirische und humoristische Texte zwischen Renitenz und Resilienz geboten. Während es am ersten Abend um die Frage geht, wie man eigentlich in eine Krise hineingerät, werfen die Vortragenden am zweiten Tag einen Blick auf die Frage: Was kommt eigentlich nach der Krise? Die Texte sind so subjektiv und individuell wie die Autoren selbst. Was sie vereint, ist die Komik als Ausdrucksform, die eine Aufarbeitung persönlicher Krisen hingebungsvoller, verständnisloser, liebevoller, bösartiger und aufrichtiger befördert als jedes andere Genre.

Nadja Schlüter ist Autorin und Journalistin, sie schreibt für die Süddeutsche Zeitung und das Jetzt-Magazin. Ihr Erzählungsband „Einer hätte gereicht“ über Geschwisterverhältnisse erschien 2017 bei Voland & Quist. Der Autor und Publizist Anselm Neft unterhält den Literaturpodcast „Laxbrunch“. Sein neuester Roman „Späte Kinder“ erschien 2022 bei Rowohlt. Susanne M. Riedel hat als Leiterin eines Krankenhaus-Sozialdienstes gearbeitet, wo sie schwerkranke Menschen beraten und Sterbende begleitet hat. Seit 2018 gehört sie der traditionsreichen Lesebühne „Der Frühschoppen“ an, ihre Geschichtensammlung „Ich hab mit Ingwertee gegoogelt“ erschien 2021. Wenn Katinka Buddenkotte gerade keine Romane verfasst (wie zuletzt „Eddie muss weg“, Satyr-Verlag), ist sie mit kürzeren Werken beschäftigt, etwa Kolumnen für taz und Titanic. Christian Bartel ist Roman- und Sachbuch-Autor und schreibt Kurzgeschichten. Er wurde für seine Satiren 2018 mit dem Ben-Witter-Preis ausgezeichnet. Daneben verdingt er sich als freier Redakteur und verfasst Radio-Geschichten für Erwachsene. Zuletzt erschienen der Band „Ich bin nicht in meinem Alter“ und die von ihm mit herausgegebene Anthologie „Als wir alle wahnsinnig wurden“ im Satyr-Verlag. Wolfgang Lüchtrath ist als Kabarettist mit Improvisationstheater im Fach Humor engagiert und darf sich „Zugelassener Heilpraktiker im Bereich der Psychotherapie“ nennen. Zum Thema „Am Rande des Nervenkostüms“ kann er einerseits aus seiner Arbeit an Tageskliniken schöpfen, als Trainer und Coach andererseits aus seinem Erlebnisfundus mit kreativen Krisenbewältigungsstrategien. Vor allem aber kann er sich auf ein artenreiches Blumenbeet eigener Krisen verlassen, die im Gestern und Heute muntere Blüten treiben.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Traidtcasten, der Eintritt kostet zwölf Euro, Ticketreservierung ist möglich unter sekretariat-diessen@artemed.de.