Heidi hat kein Foto für Nina-Sue: Dießener Kandidatin raus bei „Germany’s Next Topmodel“

Nach zwei Folgen ist Schluss für Nina-Sue: Die 19-Jährige aus Dießen hatte es zu Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ geschafft, ist dann aber schnell ausgeschieden.

Dießen - Die erste Aufgabe, die die Anwärterinnen auf den Titel „Germany’s Next Topmodel“ in der zweiten Folge der aktuellen Staffel erwartete, war eine echte Herausforderung. Denn für die Kandidatinnen ging es nicht nur in die feucht-warmen Tropen nach Costa Rica. Beim Jungle-Shooting mussten sie an ihre Grenzen gehen. Einerseits ging es darum, an Tüchern hängend möglichst entspannt zu posieren, andererseits galt es wieder den Laufsteg zu meistern.

Nina-Sue ist gelernte Grafik-Designerin

Dass die Teilnehmerinnen der Casting-Show hierfür ihre Outfits selber gestalten sollten, fand die Dießener Kandidatin Nina-Sue super. Sie ist gelernte Grafik-Designerin, arbeitet gerne kreativ. Aber: „Der zweite Walk war nicht einfach für mich, da mir noch der erste Walk mit den eingeölten Füßen in den Gliedern saß und ich mich noch nie in meinem ganzen Leben vorher so blamiert habe“, sagte sie über ihre Jungle-Aufgabe. Vielleicht hat das ja ein bisschen mit reingespielt, als sie vor die Jury treten musste. Heidi Klum hatte am Ende kein Foto für die 19-Jährige. Obwohl in der Casting-Show nach gerade mal zwei Folgen Schluss für Nina-Sue war, denkt sie keineswegs daran, ihren Traum von der Model-Karriere aufzugeben: „Dass ich nicht weiter gekommen bin, ist okay für mich. Ich werde definitiv weiter modeln.“

