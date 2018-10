Dramatisches Ausweichmanöver

Ein durch einen Elektrozaun aufgeschreckter Hund löste am Donnerstagvormittag in Dießen einen Unfall aus und wurde dabei getötet.

Dießen -Dramatische Szenen haben sich am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Staatsstraße 2056 zwischen Dießen und der Abzweigung nach Entraching abgespielt. Ein Pkw überschlug sich, ein Hund wurde getötet. Dabei began alles ganz friedlich: Eine 57-jährige Dießenerin war mit ihrem Hund spazieren. Als sich den beiden ein Traktor näherte, hielt die Frau den Hund am Halsband fest und ging einen Schritt zur Seite. Unglücklicherweise berührte der Hund dabei einen unter Strom stehenden Weidezaun. Der Hund erschrak so sehr, dass er sich los riss und auf die Straße lief.

Mehrere Fahrzeuge konnten dem Hund ausweichen. Eine 44-jährige Dießenerin mit ihrem Renault Twingo nicht. Die geriet mit dem Wagen aufs Bankett, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte mit dem Pkw auf die Beifahrerseite. Die Frau wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Hund wurde vom Renault erfasst und dabei getötet.