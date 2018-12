Begeisternde Angebote sind A und O

Simon Brieger legt dem Marktgemeinderat seinen ersten Jahresbericht vor. Brieger ist seit März Leiter des Jugendtreffs Dießen.

Dießen – Wie der seines Vorgängers Ralf Kleeblatt, führte der Weg des neuen Leiters des Dießener Jugendtreffs, Simon Brieger, in die Jahresabschluss-Sitzung des Marktgemeinderates. Wie berichtet, war Kleeblatt Anfang des Jahres verstorben, kurz nachdem sein Nachfolger in die Fußstapfen des Sozialpädagogen getreten war. Brieger legte also seinen ersten Jahresbericht vor. Lob gab es von Jugendreferent Michael Fuchs-Gamböck: „Wir tauschen uns regelmäßig aus, und ich finde, Simon Brieger hat den Einstieg prima geschafft.“

Wichtig, so Brieger, sei ihm Zielgruppenarbeit, nicht zuletzt, um die Jugendlichen und deren Wünsche besser kennen zu lernen. Dazu gäbe es seitens der Jugendlichen ab 14 Jahren zahlreiche Anregungen. Unter anderem will Brieger den Jüngeren einen Naturerlebniskurs anbieten. Ältere Jugendliche und junge Erwachsene ließen sich besser durch sportliche Angebote begeistern. Brieger ist zudem in der glücklichen Lage, auf einen technisch gut ausgerüsteten Jugendtreff zurückgreifen zu können. Darauf hatte sein Vorgänger viel Wert gelegt. Licht- und Tontechnik, die zur Verfügung steht, kann sich sehen lassen.

Geöffnet ist der Jugendtreff derzeit mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 21 Uhr. Am Dienstag gibt es von 18.45 bis 20.15 Uhr die Möglichkeit, die Sporthalle des Ammerseegymnasiums zu nutzen. Auch der Hip-Hop-Kurs, den Kleeblatt einst ins Leben gerufen hatte, sei noch beliebt. Sehr gut angenommen werden laut Brieger Musikveranstaltungen, bei denen die Jugendlichen gerne selbst den Ticket- und Getränkeverkauf übernehmen, so der Pädagoge. Um die Abrechnung kümmere er sich allerdings selbst. Als aktuelles Beispiel führte er ein Konzert der Musikschulband „Beyond Brightness“ an, bei dem sich rund 100 Zuhörer, „Jugendliche und Erwachsene“ (Brieger), einfanden. Andere Veranstaltungen seien von Jugendlichen weitgehend in Eigenregie durchgeführt worden, allerdings kümmere sich Brieger persönlich um den geordneten Ablauf und Sicherheitsdienste. Auch dem Wunsch des Gemeinderats, eine Inventarliste vorzulegen, ist Brieger nachgekommen.

Antoinette Bagusat (Diessener Bürger) merkte an, dass ihr Beschwerden zu Ohren gekommen seien. Brieger wusste, was sie meinte und versicherte, dass es sich dabei um eine Beschwerde einer Nachbarin handle. Sie hatte sich unmittelbar nach einer Veranstaltung bei Gemeinde und Feuerwehr gemeldet. Mit der Nachbarin habe Brieger Kontakt aufgenommen. Der Sicherheitsdienst sei instruiert worden, verstärkt auf Ruhe und Sauberkeit während Veranstaltungen zu achten.

Brieger mache die Arbeit viel Spaß, versicherte er. Wie auch dem Jahresbericht zu entnehmen sei, gehörten für ihn das offene Angebot im Treff, das wieder zunehmend genutzt werde, sowie Sportangebote und Musikveranstaltungen zu den wichtigsten Säulen der Jugendarbeit.