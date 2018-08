Hops-tra-la... auf dem Schatzberg

Zum sechsten Mal laden die Dießener Trachtler zu einem Jodelkurs mit Heidi Clementi auf den Schatzberg ein. Es sind noch wenige Plätze frei.

Dießen –Wer archaische Klangwelten erleben und erzeugen möchte, ist beim sechsten Schatzberg-Jodeln am Vogelherd in Dießen (Trachtenheim) genau richtig. Am Freitag, 7. September, kommt die bekannte Jodellehrerin Heidi Clementi wieder an den Ammersee, um Jodel-Anfänger und auch Fortgeschrittene mit „einem Stück Urgeschichte der Menschheit“ zu verbinden. Für den Kurstag, Freitag, 7. September, sind noch Plätze frei.

Jodeln ist „in“, sagen die einen. Jodeln ist Weitergabe von Information, meinen die andern. Eines ist sicher und das hat Trachtenvorstand und Mitorganisator beim Kulturreferat der Stadt München von „Laut Yodeln“, Magnus Kaindl aus Dießen, im Frühsommer vergangenen Jahres in München mit einer Jodelwoche gezeigt: Jodeln begeistert. Es ist ein weltweites Phänomen, bei dem jeder mitmachen kann, eine Lautsprache, die jeder versteht. Das Geniale – oder Banale? – am Jodler ist ein gewisser Purismus: Es funktioniert ohne Worte, das „hops-tra-la-la-ri-ri-ri-ti-ri“ kommt aus dem Bauch und geht schnell über die Lippen.

Mitzubringen für den Kurs sind Outdoor-Kleidung, bequeme Schuhe und eine Decke für die Entspannung auf der Wiese. Das Trachtenheim in Dießen befindet sich am Vogelherd 1. Der direkte Weg führt über das Südende der Marktgemeinde Dießen, vorbei am Schacky-Park und am SOS-inderdorf. Der Kurstag dauert von 10 bis 18 Uhr, kostet 65 Euro inklusive Mittagessen und Nachmittagskaffee. Anmeldung unter er Rufnummer 0152/ 08839987.