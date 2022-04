Kinder fordern mehr Licht am Vogelherd

Von: Andrea Gräpel

Die neuen Vertrauenspersonen im Kinderdorf: Michelle Poppinger und Oliver Oeke. © SOS-Kindderdorf

Skaterplatz, funktionierendes W-LAN oder „Nerf-Guns“ – das sind die Wünsche von Kindern heute. Das ist im SOS-Kinderdorf in Dießen nicht anders, denn auch darum ging es bei der diesjährigen Kindervollversammlung. Die Teilhabe von Kindern am Leitbild hat in der Hermann-Gmeiner-Straße 1 Tradition.

Dießen - Partizipation am Dorf-Alltag wird nicht nur einmal im Jahr in großer Runde, sondern auch monatlich ermöglicht. Ein Kinderbotschafter aus jeder Dorffamilie trifft sich einmal im Monat im sogenannten Kinder- und Jugendrat. In ihren kleinen Notizbüchern notieren sie Themen, die sie dann in ihrer Familie besprechen. Das sind zum Beispiel Hausaufgabeneinteilung, Helmpflicht oder Fernsehzeiten. Im Kinder- und Jugendrat vertreten sind außer den Kindern ihre Betreuer und oft auch die Einrichtungsleitung. So gelangen Wünsche und Anregungen direkt zu den Verantwortlichen.

„Der Kinder- und Jugendrat ist ein fester Termin, der Routine braucht. Nur so haben die Kinder auch Vertrauen in uns und nehmen die Sache ernst“, sagt Nicole Mathauser vom heilpädagogischen Fachdienst des SOS-Kinderdorfes. Als Mentorin ist sie verantwortlich für Beteiligungsfragen der Kinder. Wegen Corona mussten sie sich zuletzt oft draußen treffen, aber die Mitbestimmung war es allen Beteiligten wert.

Entstanden aus dem Engagement sind mittlerweile zum Beispiel ein Plakat zum Beschwerde-Management – entworfen und mitgestaltet von den Kindern. Jede Familie im Dorf hat so eines im Haus hängen, damit die Kinder wissen, an wen sie sich wenden können. Seit 2021 gibt es auch ein Plakat zur Partizipation. Das Hilfeplangespräch, die Dorfregeln, die Vertrauensperson sind nur ein paar Optionen, die den Kindern zu ihrer Beteiligung vor Ort eingefallen sind.

Thema der diesjährigen Vollversammlung waren auch die Familienkonferenzen, die einmal im Monat in jeder Familie stattfinden. Über Jahre hinweg wurde diese Praxis fest in den Alltag integriert. Die Familienmitglieder reden untereinander darüber, was sie so stört oder welche Regeln sie anpassen wollen. Eine Idee, die ebenfalls aus dem Kinder- und Jugendrat stammt. Diese Kritik und Anregungen betreffen aber nicht nur das Dorf. In einem Brief beschwerte sich ein Kinderdorf-Mädchen zum Beispiel bei der Gemeinde darüber, dass die Straße neben dem Schacky-Park bis hinter zum Dorf schlecht beleuchtet sei. Sie wünschte sich mehr Licht, denn auch die Kinder müssen ab und an im Dunkeln allein nach Hause laufen. „Das letzte Stück ist vor allem im Winter richtig unheimlich“, sagte das Mädchen und wartet noch auf eine Antwort aus dem Rathaus.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus werden eine Frau und ein Mann von den Kindern zu Vertrauenspersonen gewählt. Selbst die ganz Kleinen werfen ihre „Muckl-Steine“ schon in die Wahlurne. Michelle Poppinger und Oliver Oeke, pädagogische Fachkräfte in den Kinderdorffamilien, die dieses Jahr für zwei Jahre gewählt wurden, unterstützen und beraten die Kinder ab sofort in ihren Beschwerdeanliegen. Einmal im Jahr kommen sie zu jeder Familie in die Familienkonferenz; über einen versteckten Briefkasten erreichen sie aber auch anonyme Nachrichten.

Höhepunkt der Vollversammlung war schließlich die Verleihung des Sozialpreises. In diesem Jahr erhielt ihn Saskia. Die 17-Jährige engagierte sich über ein Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr und absolvierte zudem ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus. Ihre Ehrung wurde von tosendem Applaus begleitet. Denn der Preis wird nicht zwingend jedes Jahr vergeben. Wenn kein selbstloser Einsatz für andere bekannt ist, gibt es auch keinen Preis. mm