Kirsch geht, Knoller kommt

Herbert Kirsch gibt sein Gemeinderatsmandat ab. © Privat

Herbert Kirsch war 24 Jahre lang Bürgermeister der Marktgemeinde Dießen. Nachdem er zur Kommunalwahl im März 2020 nicht mehr angetreten war, wurde er für die Dießener Bürger trotzdem in den Gemeinderat gewählt. Ein Mandat, das nicht auf Dauer angelegt gewesen sei, erklärt Kirsch im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Der Zeitpunkt aufzuhören, sei nun gut.

Dießen - Am Montag muss der Gemeinderat diesen Rückzug bestätigen, direkt im Anschluss soll Kirschs Nachrücker, der 28-jährige Biolandwirt und Agrartechniker Maximilian Knoller vereidigt werden.

Er habe sich bereits vom Gemeinderat verabschiedet und wolle die Bühne seinem Nachfolger überlassen, sagt Kirsch und spricht von „einem sehr guten Gefühl“. In den vergangenen zwei Jahren habe er seinen Erfahrungsvorsprung sinnvoll einbringen und länger zurückliegende Sachverhalte klären können. Der 62-Jährige möchte seine Energie nun als Kuratoriumsvorsitzender der Carl-Orff-Stiftung in die Realisierung des neuen Carl-Orff-Museums am Ziegelstadel und in die Arbeit im Kreistag investieren. „Dem Dießener Gemeinderat wünsche ich, dass er immer die richtigen Entscheidungen trifft.“ Mit Blick auf seinen Nachfolger sagt er: „Das ist ein junger Mann, von dem Inspirationen kommen.“

Maximilian Knoller freut sich auf seine neuen Aufgaben als Gemeinderatsmitglied und hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, insbesondere auch mit den Grünen, bei denen er viele seiner Positionen verankert sieht. Der Biolandwirt möchte neben landwirtschaftlichen Themen insbesondere auch die Angelegenheiten im Auge behalten, die die junge Generation beschäftigen, etwa Mobilität. Als begeisterter Radfahrer sieht Knoller viele Verbesserungsmöglichkeiten. „Es ist wichtig, dass sich die Leute ohne Angst und gerne aufs Fahrrad setzten“, sagt er.

Außerdem würde er sich eine enge Vernetzung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen mit der regionalen Landwirtschaft wünschen. Schon jetzt führt Knoller Schulklassen und Kindergruppen durch seinen Bauernhof an der Vogelherdstraße. Den „Seekuhhof“, der seit Juli 2020 biozertifiziert ist, betreibt er mit Unterstützung seiner Eltern bereits in der dritten Generation.

Ursula Nagl