Entscheidung über Parkplatz in Dießen

Im Frühjahr demonstrierten Bürger gegen den Parkplatz, jetzt gibt es einen Bürgerentscheid. © Ursula Nagl

Bürgerbegehren, Ratsbegehren, Bürgerentscheid: Am 7. August werden die Bürger der Marktgemeinde Dießen zu den Urnen gerufen, um darüber abzustimmen, ob der Behelfsparkplatz an der Rotter Straße zu einem befestigten Parkplatz mit 86 Stellplätzen umgestaltet werden soll oder nicht.

Dießen - Wer in dieser Zeit eine Urlaubsreise plant, kann bereits vorab per Briefwahl seine Stimme abgeben. Zu Beginn der Sondersitzung des Marktgemeinderats, die anlässlich des Bürgerbegehrens (1352 Unterschriften) einberufen worden war, flammte im Rat erneut eine Grundsatzdiskussion über die Sinnhaftigkeit des Parkplatz-Baus auf. Gabriele Übler (Grüne) regte an, nochmals „innezuhalten“, und auch auf die Haushaltsituation zu schauen. Lediglich Johann Rieß (Freie Wähler) und Johannes Wernseher (CSU) unterstützten mit den Grünen Üblers Antrag, aus dem Projekt auszusteigen.

Ein klares Statement für das Vorhaben gab es von Bürgermeisterin Sandra Perzul: Die Entwässerung für das Gelände müsse ohnehin gemacht werden, so Perzul. Die Kiesschicht sei so verfestigt, dass kaum noch Wasser abfließen könne. Die „Abflusswirksamkeit“ liege aktuell bei 24 bis 25 Prozent. Außerdem solle im Zusammenhang mit dem Parkplatz-Ausbau auch ein sicherer, barrierefreier Übergang über die Rotter Straße geschaffen werden. 18 Bäume würden gepflanzt, um die Fläche ökologisch aufzuwerten, die bislang eher an eine „Kieswüste“ als an eine Wiese erinnere. Diese Bäume würden Schatten spenden und zur Verdunstung und Bio-Diversität beitragen. Zuschüsse stünden in Aussicht, außerdem habe der Gemeinderat beschlossen, den Parkplatz durch Parkraumbewirtschaftung zu refinanzieren. „Die Nutzungsanfragen mehren sich“, so Perzul. Auch die Aussage der Parkplatzgegner, dass die gesamte Fläche versiegelt werde, sei falsch. „Bereits in der ersten Planung waren wir bei einem Befestigungsgrad von 43 Prozent, und nicht bei 50 oder gar 80 Prozent. Wenn wir auf Rasengittersteine gehen, sind wir beim Befestigungsgrad bei 34 Prozent.“ Nach Rücksprache mit dem Planer gebe es noch weitere Möglichkeiten, die Befestigung auf unter 30 Prozent zu reduzieren. Auch die Aussage, dass vor dem Marienmünster Parkplätze zurückgebaut würden, sei so nicht richtig. Es handle sich bestenfalls um eine Reduzierung. Bestehen bleibe auch die Fläche für den Weihnachtsmarkt, ebenso der Busparkplatz.

Rückenwind bekam die Bürgermeisterin unter anderem von Florian Zarbo (Dießener Bürger): Die Planung sei sehr durchdacht. Er bedauere, dass durch das Bürgerbegehren versucht werde, einen mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss aushebeln. Das Bürgerbegehren „zum Erhalt der Grünfläche an der Rotter Straße“ wurde schließlich einstimmig für zulässig erklärt, außerdem wurde beschlossen, diesem als „Konkurrenzvorlage“ ein Ratsbegehren (17:5) mit folgendem Wortlaut gegenüberzustellen: „Sind sie dafür, dass der Markt Dießen am Ammersee, wie vom Marktgemeinderat beschlossen, den Ausbau des bisherigen Entlastungsparkplatzes auf dem Grundstück Fl. Nr. 1692, Gemarkung St. Georgen, an der Rotter Straße, realisiert und somit einen befestigten, ganzjährig nutzbaren Parkplatz schafft?“

Der letzte Bürgerentscheid hatte in Dießen 2016 stattgefunden. Damals ging es um die Gestaltung des Kiosks am Dampfersteg.

Ursula Nagl