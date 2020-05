Konstituierende Sitzung des Gemeinderats Dießen – CSU stellt den Vize

Musik und ein Gebet zum Auftakt: der Dießener Gemeinderat trat am Montag das erste Mal zusammen.

Dießen – Mit einem ganz besonderen Opening begann am Montag die konstituierende Sitzung des neuen Marktgemeinderates im eher nüchtern wirkenden Corona-Ausweichquartier, der Mehrzweckhalle. Die geladenen Geistlichen, Pfarrer Josef Kirchensteiner und Christoph Jokisch, luden zum ökumenischen Gebet ein, und wünschten dem Gremium und der neuen Rathauschefin Sandra Perzul eine friedvolle Zusammenarbeit. Anschließend gab es Live-Musik: Jazzsaxofonist und Gemeinderatsmitglied Michael Lutzeier (Die PARTEI) erfreute seine Ratskollegen mit seiner frühlingshaften Eigenkomposition „Sunny Bunny“, die geradezu metaphorisch vom Zusammentreffen von alten Hasen und jungen Hasen erzählt. Schließlich war es für die neue 1. Bürgermeisterin und für zwölf von 24 Gemeinderäten die erste gemeinsame Sitzung.

Nach dieser geradezu festlichen Eröffnung trat Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) als dienstältestes Gemeinderatsmitglied nach vorne, um Sandra Perzul den Amtseid abzunehmen und ihr die prächtige Amtskette umzulegen. Einen großen Rosenstrauß überreichte Jürgen Zirch (CSU) als Geschenk des Gremiums, der, so Zirch mit einem sympathischen Versprecher, während der „nächsten 20 Jahre“ für Bürgermeisterin Perzul und die Gemeinde erblühen solle.

Ein Wahlgang entscheidet über Stellvertreterposten

Zur Sache ging es anschließend bei der Wahl des 2. Bürgermeisters. Ein Amt, für das wie erwartet drei Kandidaten vorgeschlagen wurden – allesamt ehemalige Mitbewerber Perzuls, die im Kommunalwahlkampf ebenfalls für das Amt des 1. Bürgermeisters kandiert hatten: Die Freien Wähler empfahlen Florian Zarbo, die CSU schickte Roland Kratzer ins Rennen und die Grünen wünschten sich Gabriele Übler als Stellvertreterin. Entschieden wurde die Personalie schließlich in nur einem Wahlgang. Die Grünen mussten sich mit fünf Stimmen zufriedengeben – ebenso viele Sitze haben sie im neuen Gemeinderat – auf Florian Zarbo entfielen sieben Stimmen, die Freien Wähler haben sechs Sitze am Ratstisch. Das Gros der Stimmen entfiel gleich im ersten Wahlgang auf den CSU-Kandidaten Kratzer, dessen Fraktion nur mit vier Sitzen im Gremium vertreten ist.

Der Betriebswirt durfte sich folglich in geheimer Wahl auch über Stimmen der Dießener Bürger, der SPD und der so genannten Ausschussgemeinschaft, bestehend aus Volker Bippus (UBV), Michael Hofmann (Bayernpartei) und Michael Lutzeier (Die PARTEI) freuen.

Von ihrem Stellvertreter, betonte Sandra Perzul, wünsche sie sich „Loyalität, Offenheit und einen engen Austausch“. Gegen die Stimmen der Grünen wurde auch ein Antrag von Petra Sander (Grüne) abgelehnt, die vorschlug, einen zweiten Vize-Bürgermeister zu wählen. Stattdessen, so der mehrheitliche Beschluss des neuen Gemeinderats, sollen Hannelore Baur (SPD) oder Johann Vetterl (Freie Wähler) einspringen, sollte das neue Führungsduo einmal gleichzeitig verhindert sein.

Auch weiterhin Sitzungen in Mehrzweckhalle

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen allen“, betonte Bürgermeisterin Sandra Perzul. „Wir haben alle eine neue Situation, wir fangen alle neu an.“ Ihr sei es wichtig, dass immer fair und offen diskutiert und loyal zusammengearbeitet werde, um für alle Bürgerinnen und Bürger die sinnvollsten Lösungen finden.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem auch die Neubesetzung der Ausschüsse (Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss, Ferienausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss) und die Bestellung der Vertreter für die Zweckverbände (siehe Kasten).

Abschließend kündigte Perzul an, das auch die nächste Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, 18. Mai, und voraussichtlich auch die Juni-Sitzung in der Mehrzweckhalle stattfinden werden. Dann will das Gremium mit Schwung zur Tagesordnung übergehen.

Ursula Nagl