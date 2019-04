Wer an Ostern besonders viele Eier abstauben will, sollte sich im Paradies in Pöcking und im Dießener Schacky-Park auf die Suche machen. Dort finden am Ostermontag große Eiersuchen statt.

Possenhofen/Dießen – Zu den österlichen Traditionen im Fünfseenland gehört das Ostereier-Suchen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Paradies in Possenhofen am Ostermontag, 22. April. Im Schacky-Park in Dießen können sich Familien ebenfalls beim Eiersuchen vergnügen.

Bei der DLRG-Rettungsstation im Badegebiet Paradies in Possenhofen heißt es am Ostermontag ab 14 Uhr: Auf die Eier, fertig, los. Die Helfer wissen aus sicherer Quelle, dass der Osterhase viele süße Ostereier und Schokoladenhasen im Gelände versteckt. Außerdem sind Freifahrten mit dem DLRG-Rettungsboot zu finden. Bei dem zu erwartenden schönen Wetter macht eine Spritztour auf dem See noch mehr Spaß.

Erwachsene dürfen in Osterhofen nicht mitsuchen

Für die Erwachsenen ist es in Possenhofen nicht ausdrücklich verboten, sich an der Suche zu beteiligen. Sie können aber auch bei Kaffee und Kuchen an der Rettungsstation die Kinder einfach machen lassen und entspannt zusehen. Bis 17 Uhr dauert die DLRG-Aktion.

In Dießen hingegen sind die Regeln deutlich strenger. „Erwachsene dürfen auch suchen – aber nichts finden!“, lautet die klare Anweisung des Förderkreises Schacky-Park, der heuer über 1000 Eier von seinen Hasen verstecken lässt. Von 14 bis 17 Uhr findet die Ostereiersuche statt. Start ist am Eingang Süd an der Vogelherdstraße. Erwachsene bezahlen 3 Euro Unkostenbeitrag, Kinder sind gratis. Kaffee und Kuchen gibt es auch.