Liebeserklärung an den Ammersee

„Ich empfinde den Ammersee als ein Juwel mit Verführungskraft“, schreibt Carmen Rohrbach. © Privat

Bekannte Reisebuchautorin Carmen Rohrbach verfasst Ode an ihre Wahlheimat.

Ammersee – „Ein Juwel mit Verführungskraft“ nennt die Reisebuchautorin Dr. Carmen Rohrbach den Ammersee, über den sie nun ein Buch herausgebracht hat. Die Gegend ist ihre Heimat geworden, ihr persönlicher Blickwinkel auf den Ammersee ist gespeist aus den individuellen Vorlieben für bestimmte Themen, die Natur und ihr Interesse für Geschichte, eben „Mein Ammersee“, wie das Buch heißt.

Die Autorin startet zunächst mit dem Radl in ihrem Heimatort Schondorf und landet sofort im Seeholz-Wäldchen, dem größten noch existierende Eichenwald in der Region, „wo Eichen wachsen, die 300 Jahre und älter sind“. Nach nur 15 Buchseiten hat sie mit der Seeumrundung einen ersten Überblick verschafft und kann sich nun dem Detail widmen, den Hauptorten am See, Schondorf, St. Ottilien, Dießen, Raisting, Herrsching und Andechs. Dabei hat Carmen Rohrbach immer das Unbekannte im Fokus.

Die Gegend ist ihr vertraut. In Seewiesen, am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung, promovierte sie über die Mongolische Wüstenrennmaus, Meriones unguiculatus. Danach erforschte sie ein Jahr lang das Leben der Meerechsen auf den Galapagos-Inseln.

Carmen Rohrbach will in ihrem jüngsten Werk neue Geschichten, untouristische Orte, Besonderheiten aufzeigen. Eine zugemauerte Öffnung in der St.Jakobs-Kirche in Schondorf, die Rätsel aufgibt. Das Landheim, dessen Gründer Julius Lohmann als Reformpädagoge bis heute geltende Erziehungsmaßstäbe setzte. Die Atmosphäre des Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St.Ottilien, das sich, wie sie von Schülern hört, „ein bisschen anfühlt wie Hogwarts“, die Zauberschule von Harry Potter. In Dießen trifft sie Karin Schweizer, die das Zinn-Café der Zinngießerei Schweizer betreibt, und lässt sich die Familiengeschichte erzählen. Sie besucht den Keramiker Wolfgang Lösche und die Fischerei in der Seegemeinde mit dem Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft. Und so zieht sie von Ort zu Ort.

Es ist ein sehr kurzweiliges Buch geworden, das auch Hiesigen neue Einblicke gibt. Historische, botanische, kunstgeschichtliche, handwerkliche. Und es ist ein Buch, das auf den Klimawandel genauso eingeht wie auf das „Geheimnis“ der Parabolantennen in Raisting, die die TV-Übertragung der ersten Mondlandung und der Olympischen Spiele 1972 ermöglichten.

Der „Bauernsee“, wie der Ammersee oft genannt wird, ist reich an Facetten und Geschichten, an Mythologien, Sagen, Historie, Kunst, Tradition und Brauchtum. Fischerstechen, Töpfermarkt und Prozessionen finden genauso ins Buch wie die Schifffahrt, die Ammerseebahn und der Schackypark. Dazu gibt es stimmungsvolle Naturbeschreibungen zu unterschiedlichen Jahreszeiten, Heuduft und Schneehimmel, Altweibersommer und Goldener Herbst oder ein lebhafte Tierwelt. Gewürzt ist alles mit Farbfotos und vergnüglichen Anekdoten. Wie war das noch mit dem Biber am Herrschinger Bahnhof? Richtig. Bürgermeister Schiller hatte 2019 zur „Biber Safari“ eingeladen.

„Mein Ammersee. Kraftquelle und Naturparadies“ ist im Malik Verlag erschienen und kostet 22 Euro.

Astrid Amelungse-Kurth