Öffentliche Tiefgarage bleibt gesperrt

Von: Andrea Gräpel

Bis auf Weiteres nur noch für Dauermieter geöffnet: die Tiefgarage an der Mühlstraße muss bis zur Generalsanierung gesperrt belieben. © Ursula Nagl

Auch nach Abschluss der Einbauarbeiten der Stützkonstruktion in der Tiefgarage Mühlstraße in Dießen bleibt die Zufahrt für die Öffentlichkeit vorerst weiter gesperrt. Bis auf Weiteres kann sie nur von Dauermietern genutzt werden, teilt die Gemeinde mit.

Dießen - Die Holzstützen sind eine Notlösung. Für Stahlstützen wären Bohrungen notwendig geworden, die die Statik komplett beeinträchtigt hätten, so dass die Tiefgarage gar nicht mehr genutzt werden könnte. Wie die Gemeinde mitteilt, einigten sich die Verantwortlichen auf den Kompromiss, damit die Garage wenigstens zum Teil weiter genutzt werden kann. Ohne Stützkonstruktion hätte sie gesperrt werden müssen. Holzstämme waren die kostengünstigste und die schnellste realisierbare Lösung. Lediglich für Stützen, deren zu tragende Last zu groß für eine Holzstütze wäre, sind Stahlträger verbaut. Die sperrigen Holzstützen und der Einbau einer Brandschutzwand kosteten wertvolle Parkflächen, weswegen die Tiefgarage bis nach Abschluss eines abschließenden umfangreichen Umbau durch Betonsanierung für die Öffentlichkeit gesperrt bleibt. Auch für Dauermieter gebe es Einschränkungen. Diese kennten die Situation in der Tiefgarage jedoch, deshalb spreche aus Sicht des Landratsamtes nichts gegen eine weitere Nutzung durch sie.

Bevor das Sanierungsprojekt startet, bedarf es noch einer Genehmigung. Wie berichtet, wurde die Tiefgarage in den 1980er Jahren anders errichtet als beantragt. Zeitgleich laufen Konzept- und Sanierungsplanung. Zeitfenster kann die Gemeinde noch nicht benennen.

Bürgermeisterin Sandra Perzul bedauert in einer Pressemitteilung der Gemeinde, dass die Tiefgarage in der Mühlstraße nun doch geschlossen werden muss. „Glücklicherweise können wenigstens die Dauermieter in der Tiefgarage bleiben“, sagt sie. Zusätzlicher Parkdruck könne so vermieden werden. Autofahrer werden gebeten, auf die umliegenden Parkplätze sowie die Park & Ride-Parkplätze am Bahnhof und in der Von-Eichendorff-Straße auszuweichen.