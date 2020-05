Nach Corona-Zwangspause: Artemed bereitet sich wieder auf Patienten vor

Mitten in der Aufbauphase kam Corona: In der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen ist es derzeit still. Doch das könnte sich bald ändern.

Dießen– Die Psychosomatische Klinik Kloster Dießen ist fast auf den Tag genau zwei Jahre alt. Auf drei Stationen sollen einmal rund 100 Patienten betreut werden. Die zweite Station – mit dem zweiten Stockwerk des Klostergebäudes gleichzusetzen – wurde im Herbst in Betrieb genommen, die Zahl der Mitarbeiter entsprechend angepasst. Das Team um Chefarzt Prof. Dr. Bert te Wildt befand sich Anfang des Jahres mitten in der weiteren Aufbauphase. „Dann kam Corona“, sagt te Wildt. Per Allgemeinverfügung war die Klinik gezwungen, die Behandlungen zu beenden. Aller Voraussicht nach darf sie ab 15. Mai wieder Patienten aufnehmen.

Die Schließung vor acht Wochen, „das war eine bewegende Woche“, erinnert sich te Wildt. Per Dekret mussten alle Patienten quasi von heute auf morgen entlassen oder verlegt werden. „Das hat den einen oder anderen durchaus in eine tiefe Krise gestürzt“, sagt der Chefarzt. Durch die Kontaktbeschränkungen und manchmal dadurch zwangsläufige häusliche Isolation rechnet te Wildt mit einem Anstieg der Nachfrage auf die idyllische Therapieeinrichtung gleich neben dem Marienmünster, sobald sie wieder geöffnet ist.Statt die Aufbauphase voranzutreiben, hieß es in den vergangenen acht Wochen deswegen erst mal, Katastrophenmanagement zu betreiben.

Therapie im historischen Ambiente

Das Kloster Dießen, ein ehemaliges Augustiner-Chorherren-Stift, wurde 2015 durch die Artemed-Gruppe von den Vinzentinerinnen gepachtet und aufwendig saniert. Äußerlich hat sich an dem Gebäude nichts verändert mit zwei Ausnahmen – dem kleinen Wintergarten im Speisesaalbereich und einem Aufgang an der Ostseite. Das denkmalgeschützte Gebäude, seine Außenanlagen mit Innenhof, Streuobstwiesen, Bach und Naturgärten wurde aufgewertet, ohne den geschichtsträchtigen Bestand zu beschädigen. Alle Bereiche sind in die Therapien der Akutklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie eingebunden.

Entstanden ist ein geschützter Raum, den nicht nur die Patienten als solchen empfinden. „Es ist ein besonderer Ort, der auch uns Mitarbeiter miteinander verbindet“, sagt Alexandra Hansch, die Assistentin des Chefarztes. Diesen geschützten Raum in labilem Zustand zu verlassen, fiel den Patienten bei der Zwangsschließung nicht leicht. Bis heute sind einige von ihnen im Kontakt mit den Therapeuten – per Telefon oder Webcam.

Üblicherweise werde diese Form des Kontaktes für Nachsorgegespräche verwendet, erklärt te Wildt. Aktuell ist es der einzige Weg einer Therapie. „Wir führen auch weiter Vorgespräche“, sagt er. Für die Zeit danach, nach Corona.

Auch während Zwangsschließung Ärzte und Pflegekräfte da

Rund um die Uhr sei die Klinik allerdings auch während der Zwangsschließung besetzt mit Ärzten und Pflegekräften. Auch deshalb, weil die Betten für Corona-Patienten in der Genesungsphase freigehalten werden mussten. Bis heute war es jedoch nicht notwendig, davon Gebrauch zu machen. Die medizinische Versorgung wäre in der Klinik auch schnell an ihre Grenzen gestoßen.

„Wir haben uns viel mit Krise und Katastrophen-Management beschäftigt“, sagt te Wildt. Der Chefarzt wurde zum Pandemiebeauftragten berufen. Es gibt einen Pandemieplan und ein Handbuch für psychosoziale Notfallversorgung, beides im Haus erstellt. Das Handbuch von seiner Kollegin Dr. Maxi Braun steht auch anderen Einrichtungen der Artemed-Klinikgruppe zur Verfügung. „Wir haben unsere psychologische Unterstützung angeboten. Sie wurde aber bisher kaum in Anspruch genommen“, sagt der Chefarzt.

Seine Mitarbeiter seien nach der Zwangsschließung alle auf Covid getestet worden. Glücklicherweise sei niemand infiziert gewesen. Damit dies so bleibt, gelten im Haus strenge Hygienevorschriften. „Unser Glück ist, dass wir sehr große Räume haben, ausschließlich Einzelzimmer und die Flure sind weitläufig“, erklärt te Wildt.

Durch Pandemie zusätzliche Zeit für Planung

An Arbeit mangelte es dem Team nicht. Organisatorisch und inhaltlich eine Klinik von Null aufzubauen, gleiche einer Herkulesaufgabe, sagt der Chefarzt. Deshalb sei konzeptionelle Arbeit liegen geblieben, die nun nachgeholt werden könne. Wie ist es bisher gelaufen, was können wir besser machen, was fehlt noch? „Die Arbeit daran hat uns auch zusammengeschweißt“, sagt te Wildt. Er kann der Pandemie deswegen durchaus etwas Gutes abgewinnen. „Wir hatten Zeit für die Planung der weiteren Aufbauphase.“ Ziel ist schließlich, im Jahr 2021 Station 3 im Dachgeschoss in Betrieb zu nehmen.

Den Therapeuten fehlt aber auf Dauer der direkte Kontakt. „Ganz ohne Patienten ist es schrecklich“, findet te Wildt. Der Spezialist gegen Internetsucht sitzt selbst die meiste Zeit nur noch am Rechner. Aber Suchtgefahr bestehe bei ihm nicht. „Ich habe große Sehnsucht nach analoger Zusammenarbeit. Den direkten Kontakt lernt man in der Krise zu schätzen.“ Das sei eine durchaus eine wichtige Erfahrung.