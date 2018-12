Die „soziale Feuerwehr“ feiert Geburtstag

Die Nachbarschaftshilfe Dießen feierte am Wochenende ihren 5. Geburtstag. Zu diesem Anlass bekam der Verein ein großzügiges Geschenk.

Dießen – Die Nachbarschaftshilfe Dießen ist mit fünf Jahren nicht nur aus dem Gröbsten heraus, sondern schon „voll erwachsen“. Das jedenfalls sagte Bürgermeister Herbert Kirsch bei der Geburtstagsfeier des gemeinnützigen Vereins im Saal der Gaststätte Unterbräu. Der platzte nahezu aus allen Fugen – so viele Gratulanten waren der Einladung der Vorsitzenden Sabine Krämer gefolgt. Darunter natürlich die ehrenamtlichen Helfer und viele ihrer dankbaren Kunden.

Und wie es sich für einen Geburtstag gehört, war Kirsch nicht mit leeren Händen gekommen. Im Auftrag der Sparkassenstiftung Landsberg-Dießen überreichte er dem Vorstand einen Scheck über 2500 Euro. Sabine Krämer nahm ihn dankbar an und ließ in ihrer Festrede nochmals die Anfangszeit des Vereins Revue passieren. 35 Hilfe-Anfragen gingen bereits im ersten Jahr ein – im Jubiläumsjahr sind es 340. Vor allem ältere Mitbürger haben Bedarf an Hilfe. Das geht von Einkäufen und Besorgungen über Fahr- und Begleitdienste zu Ärzten oder Behörden bis zu handwerklichen Gefälligkeiten. Der Verein sieht sich laut Krämer als „soziale Feuerwehr“ und unterstützt Menschen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Die Nachbarschaftshilfe baue Brücken, wo traditionelle Hilfe von Familie, Freunden oder Nachbarn fehle.

Sabine Krämer dankte den über 50 aktiven Helfern

Dafür sprach die Vorsitzende den über 50 aktiven Helfern Dank und Anerkennung aus. Auch ein Rezept gegen die Vereinsamung älterer Menschen habe der Verein mit der Aktion „Zu Tisch – aber gemeinsam“ gefunden. Regelmäßig finden im Unterbräu gesellige Mittagessen statt, für die Gastwirt Martin Brink ein Menü zum absoluten Niedrigpreis zaubert.

Der Erfolg der Nachbarschaftshilfe beruhe auch darauf, dass Sabine Krämer für ihre Tätigkeit „brennt“. So formulierte es Katrin Dyballa. Die Koordinatorin für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt im Landratsamt Landsberg lobte „Herz und Verstand“ der Vorsitzenden, deren Rat inzwischen überall gefragt sei, wo ähnliche Vereine gegründet werden sollen. Das Team aus Dießen sei Vorbild für praktizierte Nächstenliebe und Menschlichkeit.

Ehrenamtler wünschen sich einen offiziellen Aufkleber fürs Auto

Ein wunder Punkt aus der täglichen Praxis wurde trotz Feierlaune angesprochen. Wenn die Helfer vom Fahrdienst ältere oder gehbehinderte Menschen zu Ärzten in Landsberg, Weilheim oder Herrsching fahren und sie in die Praxis begleiten, hängt nach der Rückkehr zum Auto oft ein Strafzettel am Scheibenwischer. Die ehrenamtlichen Helfer sehen das als „Bestrafung“ und wünschen sich eine Lösung, zum Beispiel in Form eines offiziellen Aufklebers.