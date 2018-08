Niedrigwasser für Dampfer kein Problem

Der Ammer-Zufluss sorgt auch bei Trockenheit für normale Verhältnisse bei der Schifffahrt am Ammersee.

Stegen – „Es kann noch lange trocken bleiben, bevor die Stege im Ammersee nicht mehr angefahren werden können“, sagt Marcus Weisbecker, Prokurist der Bayerischen Seenschifffahrt. Problematisch seien nur manchmal die Zustiege von den Stegen und auf sie hinauf. Normalerweise ist der Zustieg eben, bei Niedrigwasser aber entsprechend steiler. „Für Rollstuhlfahrer kann es schwierig werden. Die brauchen dann Hilfe. Das ist in diesem Jahr auch schon vorgekommen.“

Einzige Schwachstelle: Der Hafen in Stegen

Der „Bauernsee“, wie der Ammersee früher genannt wurde, ist bei den Seen, die von der Seenschifffahrt bedient werden (Starnberger, Ammer-, Tegern- und Königssee) eigentlich der unkritischste See, sagt Weisbecker. Er hat zwar die höchsten Schwankungen, aber durch den Ammerzufluss gelange immer genügend Wasser in den See. Selbst bei anhaltender Trockenheit falle der Pegel im Stegener Hafen eigentlich nicht unter 1,12 Meter, sagt Weisbecker. Dies erklärt sich durch ein Wehr am Amper-Abfluss, das ab einer bestimmten Höhe das Wasser zurückhalte.

Mit Niedrigwasserständen habe es am Ammersee deshalb noch nie Probleme gegeben, selbst bei Hochwasser erst einmal. Selbst wenn es aussieht, als ob der Bug bald aufliege, wenn die Dampfer zum Beispiel in Herrsching anlegen. „Das ist nicht so, da ist es tief genug“, versichert Weisbecker. Die einzige Stelle, wo es im Extremfall Probleme geben könnte, wäre im Hafen in Stegen, der schnell mal verlandet und deshalb ausgehoben werden muss. Aber auch hier sei noch viel Luft. Und wenn man den Meteorologen glauben will, hat sie ein Wasserniedrigstand ohnehin bald erledigt, dann ist es mit der Trockenheit bald vorbei.

