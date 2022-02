Sie machen Lateinlernen ganz simpel

Teilen

Unter den 24 besten P-Seminaren Bayerns: „Latein Goes Tutorial“ von und mit (v.l.) Valentin Pilz, Valentin Wagner, Konstantin Lindner, Konstantin Englhardt, Lehrerin Sabine Eggensberger, Jonas Gerl, Michi Sigl, Benedikt Hoffmann, Daniel Fiedler und Ben Bopp. © Ursula Nagl

Die Schüler des P-Seminars „Latein Goes Tutorial“ des Ammersee-Gymnasiums Dießen stehen im Finale um den „P-Seminar-Preis“ des bayerischen Kultusministeriums. Mit ihrer Lehrerin Sabine Eggensberger haben die 13 Schüler kreative, fantasievolle und lehrreiche Videos erstellt.

Dießen – Von dieser Dynamik hatte Sabine Eggensberger nicht zu träumen gewagt, als sie gemeinsam mit 13 Schülern des Ammersee-Gymnasiums in Dießen vor zwei Jahren das Projekt „Latein goes Tutorial“ entwickelte. Dabei geht es um Erklärvideos zu Kultur, Militär, Mythologie und Sprache der Römer, die Schülern auf kreative Art Latein näher bringen sollen.

Die Fachlehrerin des P-Seminars durfte beobachten, wie die bislang eher unauffälligen Schüler in diesem ehrgeizigen Projekt aufblühten und damit nicht nur die erlesene Konkurrenz aus dem Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien ausstachen, sondern auch Lob und Ehre von Kultusministerium und Wirtschaft bekamen. Nach einem zweiten Preis beim Talente-Wettbewerb des Lions Club im vorigen Jahr gehören sie nun mit ihrem Thema zu den 24 Vorrundensiegern um den bayerischen P-Seminar-Preis.

Sabine Eggensberger, die mütterlich von „ihren Jungs“ spricht, könnte schon jetzt vor Stolz fast platzen. Die Schüler kommen allesamt aus dem naturwissenschaftlichen Zweig und hatten sich in der sechsten Klasse für Latein als zweite Fremdsprache entschieden. Während des Lockdowns entwickelten die 16, 17 und 18 Jahre alten Schüler dieses für viele eher trockene Fach zu einer spannenden Unterrichtsform auf dem Videoportal Youtube.

„Latein goes Tutorial“ sind Erklärvideos. Sabine Eggensberger hatte ihre „Jungs“ dazu in vier Gruppen eingeteilt. Drei Gruppen erarbeiteten Online-Unterricht zu den Themen Kultur, Grammatik und „Eselsbrücken“ aus. Die vierte Gruppe entwickelte eine App, über die die Inhalte auf spielerische Art und Weise gefestigt und vertieft werden. Dazu bedienten sich die Schüler auch der Mythologie oder setzten aus Bildern ein Video zusammen.

Mit dem sprachlichen Aspekt haben sich insbesondere die Freunde Valentin Pilz (Seefeld) und Valentin Wagner (Egling) beschäftigt. Sie haben insgesamt fünf humorvolle und zugleich didaktisch kluge Videos zu den Themen Deklination, Perfekt-Familien, Ablativ und Vokativ gedreht, die bereits auf dem Youtube-Kanal „Adeamus et Videamus“ („Lasst uns beginnen, lasst uns sehen“, benannt nach dem gleichnamigen Schulbuch) zu sehen sind. Sie hätten etwas gestalten wollen, das sich von üblichen Lernvideos unterscheide, erzählen die beiden. „Etwas, das auf eine sehr lockere Art Latein ganz simpel macht.“ Das wichtigste beim Lateinlernen sei, immer am Wortschatz dran zu bleiben. Bereits nach der achten Klasse sei dieser mit rund 2000 Wörtern abgeschlossen. „Was dann kommt, ist eigentlich nur noch ein bisschen Grammatik und Wiederholung.“ Das ganze Paket des P-Seminars soll in Kürze über die Internetseite des Ammersee-Gymnasiums zugänglich sein.

„Ich habe die Jungs vier Jahre lang begleitet“, sagt Sabine Eggensberger, die am Ammersee-Gymnasium neben Latein auch Französisch unterricht. Die Oberstudienrätin freut sich über den Rummel, der mit der Vorrundenentscheidung um ihre fleißigen Schüler entbrannt ist, die heuer auf das Abitur zusteuern„Die Aufmerksamkeit tut ihnen gut, sie machen das super. Das hat ihnen einen tollen Schub gegeben.“

Aus den 24 Vorrundensiegern werden nun die vier besten P-Seminare auf Landesebene ermittelt, die am 18. März online mit dem P-Seminar-Preis 2020/22 geehrt werden. An der digitalen Festveranstaltung wollen neben Kultusminister Michael Piazolo der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, der stellvertretende Geschäftsführer des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft, Michael Mötter, sowie Elisabeth Benz, Repräsentantin der Eberhard-von-Kuenheim-Stiftung der BMW AG, teilnehmen.

Bei der Auswahl der Preisträger stehen Konzeption, Umsetzung und Ergebnis der P-Seminare im Fokus. Eine wichtige Rolle spielen neben Idee, Zielsetzung und Planung auch die Kontakte zu außerschulischen Partnern, die Anwendung von Methoden des Projektmanagements und der Teamarbeit sowie die abschließende Präsentation.

Ursula Nagl

Andrea Gräpel