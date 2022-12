Perchten lassen Dießen gruseln

Zottelige Perchten der neuen Gruppierung „Lechroana Pass“ kommen an diesem Samstag an den Ammersee und werden zweimal in Dießen auftreten. © Dieter Roettig

Mit Feuer und Höllenlärm gegen Wintergeister und Corona – das bringt der Auftritt der Perchten der neu gegründeten „Lechroana Pass“ aus dem Landkreis Landsberg. Auch ein Dießener schlüpft in eines der gruseligen Kostüme.

Dießen – Nach der Pandemie-Zwangspause gibt es wieder ein lautstarkes Perchten-Spektakel in Dießen – womit nicht nur die bösen Wintergeister, sondern auch der Corona-Spuk vertrieben werden sollen. An diesem Samstag, 10. Dezember, tritt die Gruppe „Lechroana Pass“ ab 16.30 Uhr vor dem Strandhotel „SüdSee“ an der Jahnstraße am Eingang zum Boxler-Park auf.

Eine Zugabe gibt es um 19.30 Uhr auf dem Gelände der Firma Tor- und Zaunbau Hackl (Georg-Gröbl-Straße 4a). Ihr Chef Thomas Hackl, Marktgemeinderat und Gewerbereferent in Dießen, ist selbst eine der gruseligen Gestalten, die ums Feuer tanzen, mit Schellen, Glocken und Trommeln lärmen und den Zuschauern das Gruseln lehren. Denn anders als vor Jahren kommt diesmal keine Perchten-Gruppe aus Tirol, sondern die neu gegründete Formation „Lechroana Pass“. Sie setzt sich aus gestandenen Mannsbildern aus den Gemeinden Rott und Dießen zusammen.

Initiator ist Mathias „Matti“ Perthaler, Kufsteiner und seit seiner Hochzeit mit der Schwester von Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul wohnhaft in Rott. Nur ab und zu fährt er noch in seine alte Heimat und unterstützt seine frühere Gruppe „Bleiboch Pass“, die schon zweimal in Dießen gastiert hatte, zuletzt auf dem Untermüllerplatz mit einer bejubelten Tanz- und Pyro-Show rund um das Wahrzeichen des Goldenen Diez.

Was nach Durcheinander aussieht, folgt einem Plan

Perthaler pflegt von Kindheit an die Tradition des ursprünglich heidnischen Brauchs, der seit Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem in der Salzburger und Tiroler Gegend zu Hause ist. Mit Feuer und Höllenlärm geht es dort gegen die bösen Winter-Geister. Eine als „Pass“ bezeichnete Perchten-Gruppe besteht aus einem Dutzend in dickem Fell oder in ausladenden Maisblätter-„Bratschen“ vermummten Gestalten mit dämonischen Fratzen-Masken. Die Gewänder sind bis zu einhundert Kilogramm schwer und können nur mithilfe von zwei Assistenten angezogen werden. Kippt einer beim Tanzen oder Trommeln um, müssen ihn seine wilden Spießgesellen wieder auf die Beine stellen. Unterteilt ist der neue „Lechroana Pass“ wie üblich in Läufer, Glockinger, Tamperer und der Hexe. Sie ist „Chefin“ und für das Feuerspektakel zuständig. Dargestellt wird sie von Matti Perthaler, der als erfahrener Oberpercht auch die Choreografie einstudiert hat. Was wie ein wildes Durcheinander aussieht, läuft nämlich nach einem genauen Plan ab.

Auf Blechkanistern wird lautstark „getampert“, unterstützt vom Läuten schwerer Glocken. Es gehört zur Tradition, dass die Familien der Perchten die Kostüme selbst zusammennähen und die Masken möglichst eigenhändig schnitzen. Für den Anfang blieb die meiste Fleißarbeit bei Matti Perthaler hängen, der trotzdem stolz ist, die erste Perchten-Gruppe im Landkreis Landsberg gegründet zu haben. Zu bewundern an diesem Samstag in Dießen. (roe)