Pflegekraft rastet aus, beleidigt Polizei und Passanten: Frau gefesselt

Situation eskaliert

Zwischenfälle in einer Wohnung und am Bahnhof in Dießen meldet die Polizei: Eine Pflegekraft rastete aus, Beamte mussten die 40-Jährige fesseln.

Dießen – Zwei Jahre lang ging offenbar alles gut, am Wochenende ist eine Pflege-Situation in Dießen jedoch eskaliert. Nun hat eine 40 Jahre alte Pflegerin gleich einen ganzen Schwung Strafanzeigen am Hals.

Wie die Dießener Polizei mitteilt, kam es am Freitag gegen 18 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen der 40-Jährigen und dem Sohn der von ihr betreuten Person, einer 89 Jahre alten Frau. „Die Pflegerin arbeitete zwei Jahre lang für die Familie und erwies sich bis zur Auseinandersetzung als verlässliche Hilfe“, teilte eine Polizeisprechern mit. „Am Freitagabend zeigte sie jedoch ein untypisches Verhalten.“ Die 40-Jährige schien sehr verwirrt zu sein und warf sich auf den Boden. Eine hinzugezogene Streife versuchte, die Streitigkeit zu schlichten. „Hierbei zeigte sich die Pflegekraft unkooperativ und verweigerte zunächst auch die Angabe ihrer Personalien“, erklärte die Sprecherin. Auch einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte sie. „Die Ursache für den veränderten Gemütszustand der Dame ist bislang nicht bekannt.“

Pflegekraft „äußerst unkooperativ“

Nach Aufnahme des Sachverhalts weigerte sich die Frau zudem, ihren – nun ehemaligen – Beschäftigungsort zu verlassen. Erst als die Polizeibeamten sie hinaus begleiteten, kehrte Ruhe ein.

Wenige Stunden später, am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr trat die Frau aber wieder in Erscheinung, diesmal am Bahnhof in Dießen. Die 40-Jährige saß nach Angaben von Zeugen ohne gültige Fahrkarte in einem Zug und beleidigte andere Fahrgäste, indem sie ihnen den Mittelfinger zeigte. Erneut kam eine Streife vorbei, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Polizeisprecherin: „Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich die 40-Jährige nicht von den Beamten beruhigen und verhielt sich derart renitent, dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Die Pflegekraft wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten aufgrund ihres Gemütszustandes zu verhindern.“

Auf der Dienststelle versuchte sie anschließend, Polizeibeamte zu treten. Nun erwarten die Frau Anzeigen wegen Beleidigung, Leistungserschleichung, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.