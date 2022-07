Erstmals eine Frau an der Spitze der Ammersee-Fischer

Teilen

Neue Vorsitzende, restaurierte Fahne: Regina Metzger vor der frisch renovierten Zunftfahne der Fischereigenossenschaft Ammersee. © Dieter Roettig

Die Ammersee-Fischer stehen erstmals unter weiblicher Führung: Regina Metzger übernimmt bis Anfang 2023 die Leitung der Fischereigenossenschaft. Die hat Sorgen.

Dießen – Was in Zeiten der Gleichberechtigung eigentlich selbstverständlich ist, wurde beim Jahrtag der Fischereigenossenschaft Ammersee explizit betont: Erstmals in der langen Geschichte leitete eine Frau das traditionelle „Peter & Paul“-Treffen des 1691 als Zunft gegründeten Zusammenschlusses der Berufsfischer. Regina Metzger (38), Fischwirtin aus Riederau, ist zumindest bis zu den Neuwahlen im Januar 2023 kommissarisch erste Vorsitzende, nachdem Dr. Bernhard Ernst aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war (wir berichteten). Der Beifall nach ihrer „Jungfernrede“ zeigte, dass sie von den Mannsbildern durchaus als seine Nachfolgerin akzeptiert wurde.

Wie immer begann der Fischerjahrtag mit einem Festzug zur Kirche St. Johann, angeführt von der Zunftfahne und der Entrachinger Blasmusik. Nach dem von Pfarrer Josef Kirchensteiner zelebrierten Gottesdienst wurde bei einem geselligen Weißwurstfrühstück im „Unterbräu“ die aktuelle Situation der Ammersee-Fischerei beleuchtet. Regina Metzger bedauerte, dass man sich bei der Renken-Fischerei wohl auf ein bis zwei sehr schwache Jahrgänge einstellen müsse. Die Fänge seien auf einem unglaublich niedrigen Niveau: „Wenn wir vom See kommen und nach dem Fang gefragt werden, lautet unsere Antwort meist 15. Die Gegenfrage ‚Stück oder Kilo’ kann jeder von Ihnen selbst beantworten.“

Kormorane fressen mehr als sechs Tonnen Fisch aus dem Ammersee

Dr. Bernhard Gum, Leiter der Fischereifachberatung des Bezirks Oberbayern, konnte die Aussagen von Regina Metzger nur bestätigen. Das Ergebnis des behördlichen Probefischens auf allen oberbayerischen Seen von 2021 bis heute sei mehr als dürftig und unter Durchschnitt, speziell beim Brotfisch Renke. Oft gingen nicht mal zehn Fische ins Netz – und eine Trendwende sei derzeit nicht in Sicht. Dazu komme der Appetit der Kormorane, die im vorigen Jahr rund 6,2 Tonnen Fisch aus dem Ammersee vertilgt hätten. Selbst Fachleute seien ratlos, wie man die Vögel vergrämen und von den Netzen fernhalten könne.

Eine kommende Gefahr sei der Fischotter, der sich inzwischen von der Salzach bis zum Lech vorgearbeitet habe, sagte Gum. Dagegen könne man schwer vorgehen, „weil für die Lobby der Tier- und Naturschützer das Gedeihen der Vögel und Otter wichtiger ist als der Broterwerb der Fischer.“ Beifall für diese Aussage bekam Albert Deß, Ex-Bundestags- und Europaabgeordneter sowie Präsident des Verbandes Bayerischer Berufsfischer.

Erfreulicher als die Fangsituation war der abschließende Vortrag von Diplom-Restaurator Christian Mack. Er hatte mit seinem Team in mühevoller Arbeit die arg ramponierte Zunftfahne der Ammerseefischer von 1901 aufgefrischt. Das besondere an dieser Fahne ist das Ölgemälde auf Leinen innerhalb der Stickerei. Durch die vielen Transporte und das Schwingen bei den Umzügen war es brüchig geworden. Der Festzug durch Dießen war die Premiere der frisch sanierten Fahne, der die Fischer und Ehrengengäste folgten. Darunter waren die Bürgermeister Sandra Perzul (Dießen), Alexander Herrmann (Schondorf) und Siegfried Luge (Eching). (roe)