Jugendlicher auf Ammersee vermisst

Ein glückliches Ende nahm eine Vermisstensuche am Mittwoch auf dem Ammersee - die Retter fanden einen 15-Jährigen gerade noch rechtzeitig.

Dießen - Eine Vermisstensuche auf dem Ammersee hat am Mittwoch ein gutes Ende genommen. Ein 15-Jähriger aus Reichenbach (Vogtland), der mit seinen Eltern in Dießen Urlaub macht, erkundete laut Polizei mit einem Paddelboot den See, kam jedoch nach sechs Stunden nicht zurück. Er war um 14 Uhr losgefahren, gegen 20 Uhr aber noch nicht wieder bei seinen besorgten Eltern.

Die Eltern meldeten ihn vermisst, die Polizei startete eine Suchaktion mit Wasserwachten, Feuerwehr und zwei Hubschraubern. Nach einer intensiven Suche konnte der 15-Jährige leicht unterkühlt und am Ende seiner Kräfte von der Wasserwacht auf dem See treibend aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss an Land zu seiner erleichterten Mutter gebracht, teilte die Polizei Dießen mit.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Tobias Hase