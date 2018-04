Dicke Luft wegen stillen Örtchens

Der Traditionsverein „d‘Moosdapper“ aus Dießen ärgert sich über neue Toilettenanlagen, die heuer erstmals auf dem Töpfermarkt stehen sollen.

Dießen – Es ist ein „Sch…thema“, über das sich Fischermeister Simon Rauch (73) richtig ereifern kann: 13 Jahre lang hat der von ihm geleitete Traditionsverein „d’Moosdapper“ den Toilettenwagen für den Dießener Töpfermarkt bereitgestellt. Damit ist jetzt Schluss. Ab dem nächsten Töpfermarkt (10. bis 13. Mai) wird der umgebaute Bauwagen durch einen modernen Toiletten-Container sowie durch eine Behinderten-Toilette ersetzt.

„Der Charme des Bauwagens ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, begründet Geschäftsleiter Karl Heinz Springer von der Marktgemeinde den Wechsel. Ein barrierefreier Zugang sowie geruchsarme Toiletten mit warmen Wasser zum Händewaschen würden ganz wesentlich zum Wohlbefinden der Marktbesucher beitragen. Ein professioneller Reinigungstrupp, der auch die Bahnhofstoiletten in Schuss hält, wird permanent kontrollieren.

Das haben auch die Moosdapper bei den vergangenen Töpfermärkten gemacht, wie Rauch entgegensetzt. Achtmal am Tag hätten sie nach dem Rechten gesehen. Dass es trotzdem zu vereinzelten Beschwerden kam, liege an manch „zu eiligen“ Benutzern. Sogar das Klopapier habe sich bisweilen „in Luft aufgelöst“. Und was das Warmwasser betrifft, hätten die Moosdapper ihren Bauwagen gerne nachgerüstet. Rauch betrauert auch die jetzt fehlenden Mieteinnahmen durch die Absage. „Unser Verein hat stets alle Einnahmen nach Abzug der Unkosten und Versicherungsgebühren für wohltätige Zwecke ausgegeben.“ In den 37 Jahren des Bestehens der Moosdapper hätten sie über 150 000 Euro gespendet und unter anderem den Brunnen am Untermüllerplatz finanziert sowie den Brunnen am Marienplatz renoviert. Der aus einem Stammtisch entstandene Verein „d’Moosdapper“ hat derzeit 26 Mitglieder im Alter von 29 bis 80 Jahren. Es ist nach eigenem humorvollen Bekunden eine Gesellschaft von „Fischern, Jägern und anderen Lügnern“.

Trotz Missmut über die Toilettenwagen-Absage seitens der Marktgemeinde freut sich Simon Rauch auf den kommenden Töpfermarkt. Mit seiner Familie bietet er den Besuchern Fischsemmeln und andere Spezialitäten aus dem See an. Und zwar direkt in seiner historischen Fischerhütte aus dem Jahr 1776, der größten und ältesten Hütte dieser Art in ganz Süddeutschland.

Von Dieter Roettig