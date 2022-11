Trauer um einen Heimat-Experten

Bereits von seiner Krankheit gezeichnet wurde Professor Dr. Thomas Raff von Bürgermeisterin Sandra Perzul erst heuer mit dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet. © Dieter Roettig

Professor Dr. Thomas Raff im Alter von 75 Jahren verstorben

Dießen – Ein mit Kultur und Kunst erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. Im Alter von 75 Jahren ist Professor Dr. Thomas Raff verstorben, der verdiente ehemalige Vorsitzende des Dießener Heimatvereins und Träger des Goldenen Ehrenrings der Marktgemeinde. Mit Engagement und Herzblut hat er sich jahrzehntelang für Dießen eingesetzt und Erinnerungen für die Nachwelt geschaffen.

Von Krankheit gezeichnet waren seine letzten öffentlichen Auftritte die Ernennungsfeier seines langjährigen Weggefährten Herbert Kirsch zum Altbürgermeister und die Gedenkveranstaltung für seine vor ihm verstorbene Ehefrau Adelheid Heim, eine bekannte Künstlerin und Goldschmiedin.

Der Bildhauer Matthias Rodach, Raffs Wunschnachfolger als Vorsitzender des Heimatvereins, gab nun bestürzt die Nachricht bekannt, dass sein Vorgänger am Wochenende verstorben ist.

Wenn man in Dießen eine Person suchte, die am meisten über Kultur, Kunsthistorie und Heimatgeschichte weiß, gab es nur einen: Professor Dr. Thomas Raff. Schließlich hat er unter anderem 35 Jahre die Geschicke des Heimatvereins geleitet und damit Dießen seinen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt. Ihm sind beispielsweise Erhalt und Renovierung des Taubenturms, des Blauen Hauses und des Traidtcastens zu verdanken. Auch die jährliche Auszeichnung zum „Haus des Jahres“ für besonders gelungene Renovierungen geht auf ihn zurück. Er war es auch, der die Idee hatte, Dießens Straßenschilder mit Zusatzinformationen über die Geschichte der jeweiligen Straße zu versehen. So wissen nun auch die jüngeren Bürger, dass die ortsdurchquerende Prinz-Ludwig-Straße früher schlicht „Gänsgasse“ hieß und ihren heutigen Namen erst 1901 nach einem Besuch von Kronprinz Ludwig bekam, dem späteren König Ludwig III.

Dank Raffs umfassendem Wissen über die Kultur- und Kunstszene Dießens konnte auch der repräsentative Bildband „Kunst im Rathaus“ veröffentlicht werden, der mit seinen Texten das Schaffen von 107 namhaften Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region belegt. Weitere lokale Bücher von Dr. Raff: „Spaziergänge durch Dießen“, „Der Taubenturm zu Dießen“, „Dießen in alten Ansichten“ oder „Dießen in alten Darstellungen und Schilderungen“. Dieses Buch hatte Altbürgermeister Herbert Kirsch übrigens als erstes gelesen, als er Anfang der 80er-Jahre nach Dießen kam. Kirsch und Raff arbeiteten eng zusammen, in der Regel über den sogenannten kurzen Dienstweg. So wurde 1998 auf Raffs Anregung hin eine Archivstelle in der Marktgemeinde eingerichtet.

Anlässlich der Verleihung des Goldenen Ehrenrings Anfang dieses Jahres stiftete Raff dem Archiv seine wertvolle Privatbibliothek „von 20 laufenden Regalmetern“. Auch mehr als 40 geschichtliche Aufsätze über Dießen hat Raff verfasst. In einem erklärt er, warum das Dießener Wappen „Fischermartl“ genannt wird. Das geht nämlich auf einen Dießener Fischer namens Martin zurück, der sich 1322 in der Schlacht von Mühldorf durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet hatte. Als Anerkennung ernannte Kaiser Ludwig Dießen zum Bannmarkt und verlieh das Wappen mit dem Hl. Georg und dem Fisch, das seitdem „Fischermartl“ heißt.

Thomas Raff wurde 1947 in München geboren und besuchte ab 1958 das Internat im Schondorfer Landheim Ammersee, weil seine Eltern in Bierdorf ein Ferienhaus besaßen. Nach dem Abitur studierte er erst Jura, danach Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Europäische Ethnologie. 1979 begann seine berufliche Laufbahn als Kunsthistoriker in der Redaktion „Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte“. Später war er Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Uni Augsburg und nach seiner Habilitation Professor.

Die Urnenbeisetzung findet am 25. November in Dießen statt.

Dieter Roettig