Unbekannter vergiftet Jack-Russell-Hündin

Giftanschlag im Garten: Ein Unbekannter hat im Dießener Ortsteil Riederau Rattengift ausgelegt. Eine Hündin überlebte nur knapp - und die Polizei warnt alle Eltern und Hundehalter.

Riederau - Nur dank schneller Hilfe durch Tierärzte hat eine Jack-Russell-Hündin in Riederau überlebt, die im Garten ihres Halters, eines 68-Jährigen, Rattengift gefressen hatte. Die Polizei warnt alle Eltern und Hundehalter.

Am Samstagmorgen hatte ein 68-jähriger Rentner festgestellt, dass seine achtjährige Jack-Russell-Hündin vergiftet wurde, teilte die Polizei Dießen am Sonntag mit. „Die Hündin hat offenbar Rattengift aufgenommen, welches ein unbekannter Täter im Garten des Geschädigten ausgebracht hatte. Das Gift war bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht in einem Köder versteckt, sondern wurde lose im Garten ausgebracht“, heißt es im Bericht.

Der Hundehalter habe nur zufällig bemerkt, dass die Hündin eine unbekannte Substanz fraß und brachte sie sofort zu seinem Tierarzt. Dort wurde festgestellt, dass es sich bei der Substanz um Rattengift handelte. Die Hündin befindet sich nach der tierärztlichen Sofortbehandlung auf dem Wege der Besserung.

Wer das Gift ausgebracht haben könnte, sowie das Motiv der Tat sind bislang völlig unklar. Die Polizei Dießen bittet daher um Hinweise. Wer hat im Zeitraum Freitag/Samstag (1. und 2. Juni) in Riederau, insbesondere im Bereich Schönbichel, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter (08807) 92110 entgegen.

Die Warnung der Polizei: „Des Weiteren werden hiermit alle Eltern und Tierhalter zur Vorsicht aufgerufen! Lassen sie ihre Kinder oder ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt und achten sie auf ausgebrachtes Gift! Das Gift besteht aus blauen viereckigen bzw. würfelförmigen Klötzchen.“

