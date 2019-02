Autotür verkratzt, Kotflügel beschädigt

Immer wieder gibt es diese Kleinunfälle, bei denen ein Auto ein anderes schrammt, der Verursacher nicht zu ermitteln ist und die Autobesitzer auf den Reparatur-Kosten sitzen bleiben. In Dießen waren es am Wochenende wieder zwei Fälle.

Dießen - Der weiße Ford S-Max, den zwei Dießener am Samstag zwischen 11 und 11.30 Uhr auf einem Getränke-Markt-Parkplatz an der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen geparkt haben, ist von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die hintere Tür vermutlich mit einem Schlüssel verkratzt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren 100 Euro.

Bereits am Freitag war der Renault einer 69-jährigen Frau zwischen 8 und 12.15 Uhr an der Herrenstraße in Dießen am Kotflügel beschädigt worden. Auch in diesem Fall fehlt vom Verursacher jede Spur. Sachschaden hier: 1000 Euro. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Dießen unter der Rufnummer (0 88 07) 9 21 10 in Verbindung zu setzen.