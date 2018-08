Versuchter Einbruch

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in ein Geschäft im Dießener Bahnhofsgebäude einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dießen - Einer Polizeistreife ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.15 Uhr aufgefallen, dass die zur Bahnhofstraße gewandte Eingangstür zur Dießener Bahnhofshalle offen stand. Bei näherem Hinsehen war klar, dass die Türe gewaltsam geöffnet worden war, um letztlich in das Geschäft im Gebäude zu gelangen. Dieses war natürlich auch versperrt, und offensichtlich scheiterte der Täter daran, diese Tür ebenfalls zu öffnen. Der Einbrecher ging also leer aus, ließ allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro zurück.

Die Polizei geht davon aus, dass durch das gewaltsame Eindringen in das Bahnhofsgebäude Lärm verursacht und eventuell sogar einen akustischen Alarm ausgelöst wurde. Zeugen werden deshalb gebeten, sich zu melden, sofern sie etwas gehört oder beobachtet oder verdächtige Personen/Fahrzeuge gesehen haben. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Rufnummer (0 88 07) 9 21 10.