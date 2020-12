Weihnachtskonzert als Musikvideo

Dießener Musikschule bekommt einen Youtube-Kanal

Schüler und Lehrer der Musikschule Dießen waren im Studio: Das Ergebnis ist auf YouTube zu sehen.

Dießen – Nach einer Weihnachts-CD gibt es nun auch das Weihnachtskonzert als Video-Playlist: Weihnachten 2017 hatten die Schüler der Dießener Musikschule Freunde und Verwandte erstmals mit ihrer Weihnachtsmusik auf CD überrascht überrascht. Da das beliebte Musikschulkonzert heuer am dritten Advent ausfallen musste, ging die musikalische Bildungseinrichtung im Corona-Jahr 2020 noch einen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung. Die Titel, die die Musikschüler für das Weihnachtskonzert einstudiert hatten, wurden als Musikvideos mitgeschnitten und können nun mit einem Klick bewundert und verschenkt werden.

Ein großer Raum in der Musikschule und der kleine Saal im Blauen Haus verwandelten sich vor den Ferien in professionelle Ton- und Filmstudios. Rund 50 Musikschüler und Lehrer beteiligten sich und spielten ihre Titel ein, die anschließend von Tontechniker Jakob Reitinger professionell bearbeitet wurden. So entstand das erste Online-Video-Weihnachtskonzert der Musikschule. Nun können alle großen und kleinen Musiker ihre Musiktitel mit einem Link aus einer Cloud herunterladen und – falls gewünscht – rund um die Welt oder auch nur im kleinen Kreis verschicken, sozusagen als musikalisches Weihnachtsgeschenk. Den passenden Link bekommen die Schüler von ihren Lehrern zugeschickt oder können ihn bei der Musikschule unter musikschule-diessen@ t-online.de direkt anfordern.

Derzeit wird außerdem ein Youtube-Kanal für die Musikschule eingerichtet, auf den auch die Darbietungen des Online-Weihnachtskonzerts eingestellt werden sollen – allerdings nur, wenn Schüler und Eltern damit einverstanden sind. „Und wir hoffen natürlich auf viele Musikfreunde, die sich unseren Kanal gerne anschauen und vielleicht sogar kostenlos abonnieren werden, um damit immer aktuell über das musikalische Leben in der Musikschule informiert zu sein“, sagt Thomas Schmidt.

Der Musikschulleiter freut sich über die Begeisterung, mit der Schüler und Lehrer das Online-Weihnachtskonzert gestaltet haben. „Viele Schüler musizierten das erste Mal in Studioatmosphäre, vor einem Mikrofon, mit Studiobeleuchtung und vor laufender Kamera“, berichtet er. Nachdem heuer nahezu alle Vorspiele und Live-Auftritte ausgefallen sind, seien die Studiomitschnitte für fast alle Schüler eine neue Erfahrung und ein schönes Erfolgserlebnis gewesen. „Mit unserem Weihnachtsvideo haben wir in dieser Zeit, in der live nur wenig möglich ist, einen großen Schritt in die Öffentlichkeit gemacht“, sagt Schmidt.

Und noch eine gute Nachricht gibt es von der Musikschule Dießen: Eine neue Ausgabe der Musikschulzeitung ist fertig und möchte gelesen werden. Sobald es möglich ist, wird das „Saitenblatt“ mit netten Gedichten und Geschichten rund um die Musik wieder vielerorts kostenlos zum Mitnehmen bereitliegen. mm