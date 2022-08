„Wir hatten nichts zu verlieren“

Bürgerentscheid Rotter Straße

Von Andrea Gräpel

Dießener Bürgerinitiative entscheidet Abstimmung zur Rotter Straße mit rund 70 Prozent deutlich für sich und gegen den Ausbau des Behelfsparkplatzes.

Dießen – Bis gestern Mittag tröpfelte die Abstimmung über den Bürgerentscheid zum Ausbau der Parkfläche an der Rotter Straße noch vor sich hin. Gerade 74 Abstimmungsberechtigte waren es, die bis dahin im Stimmbezirk Rathaus waren. Am Ende waren es knapp 1717 Dießener, die in insgesamt zehn Stimmbezirken abstimmten plus 1724 Briefwähler. Mit einer Mehrheit von rund 70 Prozent entschieden sich die Dießener gegen den Ausbau des Behelfparkplatzes und für den Erhalt der bestehenden Rasenfläche mit Kieswegen. Die niedrige Beteiligung am Entscheid mit 40,1 Prozent war aufgrund der Ferien zu erwarten.

Zu teuer (760 000 Euro sind veranschlagt), zu flächenfressend, zu umweltfeindlich fand und findet die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ das Ausbauprojekt. Die Initiative, das sind Klimalobby, Heimatverein, Jugendbeirat, BN-Ortsgruppe sowie „Mittwochsdisko“. Groß war die Freude nun schon bei einer Pizza vor dem Ende der Auszählung. „Ja, wir freuen uns sehr“, sagt Sprecherin Solveig Grundler. „Wir hatten eigentlich nichts zu verlieren. Wie waren fünf Initiativen, und das hier hat uns so zusammengeschweißt, wir haben uns gefunden. Uns wird es auch weitergeben.“ Die Zeiten hätten sich geändert, der Gemeinderat werde erkennen müssen, dass es einen Klimawandel gebe. „Ich gehe davon aus, dass das Ergebnis auch über ein Jahr hinaus Bestand hat. Alles andere wäre ein Armutszeugnis.“ Und eigentlich hätte sich Dießen die ganze Abstimmung auch sparen können, findet Solveig Grundler. Wie die Kosten, die für den Ausbau des Parkplatzes veranschlagt worden waren, hält sie auch die Kosten für diesen Entscheid „für eine absolute Verschwendung“. Um der Stimme der Initiative Gewicht zu verleihen, habe der Gemeinderat den Mitstreitern keine Wahl gelassen.

Tatsächlich steckt außer Druckkosten viel Arbeit hinter dem Entscheid mit 84 Abstimmungshelfern, die am Ende jeden Stimmzettel dreimal in die Hand nehmen mussten. Dießens Geschäftsleiter und zugleich stellvertretender Abstimmungsleiter Karl Heinz Springer kann sich glücklich schätzen, dass er auf einen festen Stamm Helfer bei Wahlen und Abstimmungen zurückgreifen kann – selbst in den Ferien musste er keine zusätzlichen Kräfte anwerben. Drei Kreuzchen mussten auf einem Stimmzettel gemacht werden – schließlich ging es nicht allein um das Bürgerbegehren der Initiative gegen den Ausbau, sondern auch um das Ratsbegehren, das die Fortsetzung der Ausbaupläne fordert, und um eine Stichfrage für den Zweifelsfall. .... Dießener nutzten gestern die Gelegenheit, darüber mitzubestimmen, der weit größte Anteil der Stimmberechtigten – knapp 2000 – tat dies bereits vorab per Briefwahl.

Seit März hatten sowohl die Ausbaugegner als auch die Marktgemeinde ihre jeweiligen Argumente öffentlichkeitswirksam ausgetauscht, zuletzt die Bürgerinitiative am Freitag bei einer „Abschlusskundgebung“ und mit prominenter Unterstützung durch Hans Well. Der Einsatz hat sich offenkundig ausgezahlt. Dem Ratsbegehren wurde mit absoluter Mehrheit eindeutig eine Absage erteilt. Bürgermeisterin Sandra Perzul findet es schade, dass das Projekt nun nach vier Jahren Planung gestoppt wird. „Wir müssen jetzt schauen, wie das mit der Entwässerung ist.“ Diese sei zwingend notwendig und hatte die Ausbaupläne ausgelöst. Allein 360 000 Euro der veranschlagten Kosten waren dafür vorgesehen. Wie es nun weitergeht, will sie zunächst mit dem Ratsgremium besprechen. Sandra Perzul jedoch ist nach wie vor davon überzeugt, dass der Ausbau auch klimatechnisch eine Aufwertung gewesen wäre. „Aber es ist eine demokratische Entscheidung.“ Daran will sie nicht rütteln.