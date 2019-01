Orangener VW-Bus verursacht Unfall

Diesen Start ins neue Jahr hätte man sich nicht gewünscht: Der Transporter eines Dießeners wurde von einem VW Bus gestreift, der Seitenspiegel ist kaputt. Vom VW Bus fehlt jede Spur

Dießen - Ausgerechnet am letzten Tag des Jahres 2018 passiert auch noch dieser Unfall, darauf hätte ein 34-jähriger Dießener gerne verzichtet. Er war am Silvesterabend gegen 19 Uhr mit seinem Nissan-Transporter aus Dettenschwang kommend in Richtung Dießen unterwegs. Etwa ein Kilometer vor Bischofsried kam ihm ein unbekannter oranger VW-Bus mit OA-Kennzeichen entgegen, teilt die Polizei mit. Dabei fuhr der VW-Bus wohl über die Mittellinie und touchierte mit seinem Spiegel den des Transporters.

Es entstand laut Polizeischätzung ein Sachschaden von mindestens 300 Euro. Der unbekannte Fahrer des VW-Busses setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Rufnummer (0 88 07) 9 21 10 zu melden.