Zuhause für Polizeiboot gefunden?

Das neue Einsatzfahrzeug der Wasserschutzpolizei. © Roettig

Aktuell wird über Bootshaus im Freizeitgelände in Utting diskutiert

Dießen/Utting – Das neue Polizeiboot WSP 7 ist längst auf dem Ammersee im Einsatz, aber immer noch ohne ein endgültiges Zuhause, sprich Polizeibootshaus. Darum ist es wie schon das alte Boot während der Saison am Dießener Dampfersteg angetaut und im Alarmfall für die Beamten der Inspektion in der Hofmark schnell erreichbar. Nachdem die Planungen für das Polizeibootshaus am Holzhauser Dampfersteg wohl endgültig ad acta gelegt sind, scheint die Suche nach einem neuen Standort scheinbar nun erfolgreich gewesen zu sein. Aktuell wird detailliert geprüft, inwieweit sich das Uttinger Freizeitgelände für das Polizeibootshaus eignet.

Wie Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, habe es kürzlich einen Ortstermin gegeben. Neben ihm waren der neue Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Landrat Thomas Eichinger und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow dabei. Mit mehr Informationen hielt sich der Bürgermeister jedoch zurück. Denn über die Pläne sowie eine erforderliche Grunddienstbarkeit soll zunächst in einer Sondersitzung des Gemeinderats entschieden werden. Nur so viel: Das neue Bootshaus soll unter Berücksichtigung des polizeilichen Bedarfs so gering wie möglich dimensioniert werden.

Das neue rund 260 000 Euro teure Polizeiboot ist 77 Zentimeter länger und 600 Kilogramm schwerer als das alte Modell (wir berichteten). Der Tiefgang mit 0,70 Metern ist trotzdem geringer und kann durch Anheben der beiden Außenbordmotoren in Abhängigkeit von der Beladung noch auf einen halben Meter reduziert werden. Ideal für Einsätze im Uferbereich. Entgegen einem von Naturschützern geforderten umweltschonenden Elektroantrieb verfügt das Boot über zwei Yamaha-4-Takt-Benzin-Außenbordmotoren mit je 300 PS. Damit erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Für die Aufklärung von Bootsdiebstählen oder -beschädigungen, zum Schutz des Fischereirechts oder beim Aufspüren von Wassersportlern in Seenot verfügt das neue Boot über modernste Technik mit Navigation, Radar, Echolot und Wärmebildkamera.

Im Rahmen des Naturschutzes kontrolliert die Wasserschutzpolizei auch die Einhaltung von Sperrgebieten wie Schilfgürtel, die von Booten nicht befahren werden dürfen. Bis zu zwölf Personen haben auf dem Polizeiboot Platz, dessen Aluminium-Rumpf pflegeleichter ist als beim alten Boot aus mit Glasfasern verstärktem Kunststoff.

Um den Standort für das gefühlt ewig geplante Polizeibootshaus wird seit Jahren ergebnislos gerungen. Ursprünglich war der Bau bei der Werft in Stegen angedacht, ebenso wie in Wartaweil, St. Alban oder Dießen. Den Zuschlag hatte zunächst der Uttinger Ortsteil Holzhausen bekommen. Dort sollte das Bootshaus als „Warze“ am 100 Meter langen historischen Dampfersteg angedockt werden. Anlieger hatten erfolgreich Einspruch eingelegt. Das ausgemusterte Polizeiboot steht immer noch in der Werft der Bayerischen Seenschifffahrt in Stegen und wartet auf einen Käufer.