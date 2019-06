Sie sind eine echte Plage

Mit einer ausgewachsenen Mückenplage haben Fußballer am Ammersee zu kämpfen. Nach einer heftigen Attacke in Dießen musste ein Spieler sogar ins Krankenhaus.

Dießen - Denkwürdiges Spiel der Altherrenmannschaft gegen Gäste aus Eichenau auf dem Sportplatz des MTV Dießen. 3:1 sollte der Endstand am Freitagabend sein, aber das Spiel bleibt den Mitwirkenden wegen einer anderen Begebenheit in Erinnerung: Einem irren Mückenangriff, dem einer der Spieler zum Opfer fiel. Der Mann musste sogar ins Krankenhaus!

Schwaden von Mücken belagern den Fußballplatz

Schwarze Schwaden von Mücken hatten zuvor den Fußballplatz belagert. „Eine Katastrophe war das“, sagt Dießens Abteilungsleiter Christian Winterer (55). Es passte ja auch alles zusammen; alles, was den weiblichen Mücken Freude macht. Sinkende Sonne, schwüle Temperaturen, dazu schwer atmende Sportler, die auch noch verschwitzt waren. Dann die unmittelbare Nähe des Platzes zum Feuchtgebiet am Zufluss der Ammer im Süden. Jeder Fußballer bekam so sein Fett ab, die Generalattacke der Blutsauger fand Winterer „extrem“. Besonders schlimm traf es einen Spieler aus Eichenau. „Der war leichenblass“, erinnert sich Winterer. In der Pause kam die Ambulanz. Möglicherweise, weil der Spieler einen al­lergischen Schock auf die vielen Stiche bekam.

Warum gibt’s eine Mückenplage am Ammersee

+ Christian Winterer vom MTV Dießen. © screenshot Der Ammersee ist zurzeit ein Brennpunkt des Kampfes gegen die Mücken, die aufgrund des nassen Wetters im Mai, mit großen Pfützen überall, prächtig gedeihen. Mediziner berichten von entzündeten Stichen, die ärztlicher Behandlung bedürfen, an abendliche Spaziergänge ist nicht zu denken. Fußballchef Winterer beispielsweise, „würde gerne im Garten grillen, aber da wird man ja aufgefressen“. Der heimische Verein „Mückenplage? Nein danke!“ bemüht sich um Abhilfe. Ihm geht es aber nicht um die Ausrottung der Plage, sondern um deren Erforschung. Das im Namen erklärte Ziel des Vereins befindet sich aber sozusagen noch im Larvenstadium, zunächst soll eine Kartierung des Stechmückenvorkommens in der Region vorgenommen werden, 30.000 Euro soll das Projekt kosten, Spender werden gesucht. „Solange es keine Kartierung gibt, gibt es keine Basis für mögliche Maßnahmen“, heißt es vom Verein.

Ammersee: Mücken fühlen sich am Südufer wohl

Sicher dürfte dem Südufer des Sees ein Platz in dieser Karte sein, dort erstreckt sich das Überschwemmungsgebiet mit dem Vogelbeobachtungsturm. Von dort blickt man über die Mündung der alten Ammer und die ganze Bucht. Momentan hat dort keiner ein Auge für die Aussicht – man muss sich der Mückenwolken erwehren. Helfen würde ein BTI-Einsatz (siehe unten), dieser ist aber umstritten. Am südlichen Ortsrand von Dießen hat sich Anwohnerin Annette Scholl eine Schutzrüstung zugelegt, um zumindest die wichtigsten Gartenarbeiten erledigen zu können. Rund um die Krempe ihres spanischen Sonnenhuts brachte sie Insektengitter an, wie sie uns erzählte. Werde es schlimmer, werde sie sich um eine Imkerausrüstung bemühen.

BTI-Einsatz: Was bedeutet das eigentlich?

BTI steht als Abkürzug für Bacillus thuringiensis israelensis und ist ein Bakterium. In der Stechmückenbekämpfung wird das für Menschen ungefährliche Bakterium mit dem Heli verteilt. BTI zerstört dann den Darm der Larve, mit tödlichen Folgen.

Seit über 20 Jahren kommt das Bakterium am Chiemsee zum Einsatz. Es gibt dafür Vorgaben, so müssen etwa 50 Larven pro Liter Wasser gezählt werden. Bei einer Plage können dies 500 Larven pro Liter sein.

Viele sehnen die Bekämpfung herbei, wie etwa vor zehn Jahren, als die Biester nicht mehr auszuhalten waren. Allerdings wird beim BTI-Einsatz eine sechsstellige Summe fällig, das Mittel selbst wird von Naturschützern außerdem kritisch hinterfragt. Die Gemeinde Seeon-Seebruck hat deshalb entschieden, 2020 aus der Bekämpfung auszusteigen, Mücken seien Lebewesen und Teil der Nahrungskette.

Vor zwei Jahren wurden die Insekten am Ammersee zur echten Plage, eine Wirtin aus Eching musste wegen der Mückenschwärme zeitweise ihr Lokal schließen.

