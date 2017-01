Sogar Graf Schacky hat Platz

Kloster St. Vinzenz

Dießen - Im September soll die Psychosomatische Klinik der Artemed Fachklinik München im ehemaligen Kloster St. Vinzenz eröffnen. Bauherren wollen Charme des alten Gemäuers erhalten.

„Wir haben hier eine vorbildliche Baustelle, das wurde uns schon von vielen Fachleuten bestätigt, und wir liegen gut in der Zeit“, freut sich Michael Kneis, Geschäftsführer der Artemed Fachklinik München und der Psychosomatischen Klinik Dießen, beim Rundgang durch das ehemalige Kloster St. Vinzenz. Seit Juli wird das historische Gebäude in eine psychosomatische Klinik verwandelt.

Noch stapelt sich Baumaterial in den Gängen, an Böden und Wänden wird gearbeitet, in einigen Räumen befinden sich Gerüste, andere sind mit Stahlträgern abgestützt. Doch die Metamorphose scheint zu gelingen. In wenigen Wochen sollen die Heizung und sanitäre Anlagen eingebaut werden, die Eröffnung ist für September 2017 geplant.

Auf 7000 Quadratmetern werden dann 100 Mitarbeiter beschäftigt sein, bis zu 100 Patienten können hier einmal betreut werden. Auch der Bau des Patienten- und Mitarbeiterparkplatzes südlich des Klosters an der Probst-Herkulan-Karg Straße soll in Kürze in Angriff genommen werden. „Natürlich wird hier kein Handgriff gemacht, der nicht mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt ist“, betont Kneis. Er ist glücklich, dass der Eingangsbereich insofern verändert werden kann, dass der eher enge Zugang vorbei an der Klosterpforte zum anschließenden Gebäudetrakt hin nun so weit geöffnet werden kann, um daraus eine großzügige Eingangssituation mit Empfangstheke zu gestalten. Sogar die Kutsche des Grafen Schacky, die seit vielen Jahren in der Klosterremise steht, soll restauriert und im Foyer ausgestellt werden.

Gleich rechts im ehemaligen Besucherraum der Schwestern und in der einstigen Klosterküche soll ein gemütliches „Kaminzimmer“ mit einer kleinen Cafeteria entstehen. Das übrige südliche Erdgeschoss, auch das lichtdurchflutete ehemalige Nähzimmer, verwandelt sich in einen Gemeinschafts- und Therapiebereich. Der medizinische Bereich wird auf der Seeseite des hufeisenförmigen Klosterbaus integriert. In den ehemaligen Klosterzellen werden Behandlungszimmer eingerichtet, um dort Eingangsuntersuchungen mit Ultraschall, EKG und so weiter durchführen zu können. Die meisten Patientenzimmer befinden sich im Obergeschoss, wo einst die Schwestern in ihren Klosterzellen lebten, sowie im Dachgeschoss, das ebenfalls ausgebaut wird.

Während die Wände in einem angenehmen Weißton erscheinen sollen, der noch mit dem Denkmalschutz abzustimmen ist, sollen die Patientenzimmer je nach Ausrichtung (Dorf, Wald, See) Braun-, Grün- oder Blautöne erhalten. „Auf Pflegebetten können wir in einer psychosomatischen Klinik weitgehend verzichten. Es soll kein fundamentales Krankenhausgefühl aufkommen“, erklärt Kneis. Alte Türen und Fenster werden nach Möglichkeit erhalten. Allein die mehr als 350 Fenster seien ein großes, kostenintensives Thema, so der Geschäftsführer.

Sensibel möchte Artemed mit den Außenanlagen des 2,5 Hektar großen Klostergeländes umgehen. So sollen die beiden alten Brunnen im Innenhof und im Südgarten bald wieder sprudeln. Das bestehende Wegenetz wird erhalten und aufgearbeitet, Obstgarten, Wald und Bachlauf werden weiterhin gepflegt. Auch eine Schafherde darf wie bisher im Park weiden, die Bienenstöcke einer ortsansässigen Imkerin bleiben ebenfalls, und der ehemalige Klostergärtner ist bereits Mitarbeiter von Artemed.

Mit der Mitarbeiter-Suche will Artemed noch diesen Monat beginnen. Aktuell sind die Stellen einer leitenden Oberärztin und einer leitenden Psychotherapeutin vergeben.