In Fischereigenossenschaft steht Wechsel an

Von: Andrea Gräpel

Es wurde ihm zu viel: Dr. Bernhard Ernst hat nach elf Jahren sein Amt als Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Ammersee niedergelegt. © Ursula Nagl

Für die meisten der Mitglieder der Fischereigenossenschaft Ammersee kam die Nachricht überraschend: Vorsitzender Dr. Bernhard Ernst hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Kommissarisch führt seine Stellvertreterin Regina Metzger die Geschäfte.

Dießen/Utting – Regina Metzger wusste, dass Dr. Bernhard Ernst bei der nächsten Wahl vermutlich nicht mehr kandidieren würde. Dass er sein Amt als Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Ammersee schon vor der Jahresversammlung niederlegt, ahnte auch sie nicht. Vor zwei Wochen lag das Schreiben im Briefkasten. Seit einer Woche führt die 38-jährige Fischwirtin aus Riederau die Geschäfte und staunt. „Mein E-Mail-Postfach quillt über.“ Für sie macht allein dies deutlich, wie viel Zeit und Aufwand dieses Ehrenamt in Anspruch nimmt. „Er hat das sehr gut gemacht, in seine Fußstapfen zu treten, wird schwer.“

Ernst ist Biologe, Sachverständiger für Gewässerökologie und passionierter Fischer aus Utting. Insgesamt gibt es am Ammersee 34 Familien, die ein Fischrecht besitzen. Als Schachverständiger und Fischer nahm der 50-Jährige seine ehrenamtliche Aufgabe gewissenhaft wahr. Seine ausführlichen Jahresberichte, die er zum traditionellen Fischerjahrtag Peter und Paul regelmäßig am 29. Juni abgab, waren professionelle Zustandsberichte von Fischerei und See. Zwei Jahrzehnte arbeitete er im Vorstand mit, erst als Schriftführer, die vergangenen elf Jahre als Vorsitzender. Nun wurde ihm die Doppelbelastung zu viel.

„Das muss man respektieren“, sagt Regina Metzger, die gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Hölch Fischerei und Fischrecht von ihrem Vater übernommen hat. Dabei hatte die 38-Jährige vorher einen ganz anderen Weg eingeschlagen – hat in Wien vergleichende Literaturwissenschaften studiert, war in den USA und hat in einer Kultur- und PR-Agentur gearbeitet, bevor sie zu ihren Wurzeln zurückkehrte und in der Fischereischule ihren Mann kennenlernte. Wie die Familie von Bernhard Ernst hat auch die Familie von Regina Metzger eine lange Tradition – ihre allerdings an Starnberg und Ammersee. Wie Ernst verkaufen auch die Fischwirtin und ihr Mann ihren Fisch überwiegend an die Gastronomie, aber auch über die Theke im Laden in Riederau. Ernst schwärmte im vergangenen Jahr anerkennend von dem Konzept: „Die Leute stehen Schlange.“

Einige Jahre fuhr die junge Mutter zweigleisig, arbeitete bei Naturland und baute den Fischladen in Riederau auf, in dem sie und ihr Mann heute erfolgreich regionalen Fisch anbieten – auch aus angepachteten Teichen in Dießen und Wengen. Nur einen „Ausreißer“ leisten sie sich dort: den irischen Biolachs. Das sei auf ihre Arbeit bei Naturland zurückzuführen. Diesen Job habe sie aber mittlerweile aufgegeben. Wie es nun bei der 331 Jahre alten Fischereigenossenschaft weitergeht, sei offen. „Ich habe die Aufgabe nur kommissarisch übernommen“, betont sie. Sie werde zunächst eine Ausschusssitzung einberufen, in der beraten werden müsse, wie es weitergeht. Möglicherweise gebe es auch vor Peter und Paul noch eine außerordentliche Hauptversammlung mit Neuwahlen. Das könne sie aber noch nicht mit Sicherheit sagen.