Ein Leben für die Töpferkunst

Keramikkunst

Stefan Huber schließt nach 45 Jahren seine Töpferwerkstatt in Dießen – und sucht eine neue Bleibe.

Dießen – Nachdenklich streicht sich Stefan Huber durch seinen Bart und erinnert sich: „180 Freunde aus München und Dießen haben mit mir die Werkstatt-Eröffnung am 2. Februar 1972 gefeiert.“ Der 66-Jährige, ein Ur-Dießener Keramikgestein, ist vom Leben mit Ton geprägt. Jeder kennt ihn in seiner Heimat, die meisten haben Huber-Keramik irgendwo in ihren Häusern stehen. Am morgigen Donnerstag, nach 45 Jahren Leben und Arbeiten in Haus und Garten an der Von-Eichendorff-Straße in Dießen, sperrt Stefan Huber sein Keramik-Studio zu, weil das Familienanwesen neue Besitzer hat. An diesem Tag – zugleich sein 67. Geburtstag – präsentiert er im Unterbräu-Saal einen Querschnitt seines Schaffens.

„Aber es ist noch lange nicht Schluss“, schmunzelt Huber und schaut auf seine Hände, die fast ihr Leben lang mehr Ton als anderes geknetet und verarbeitet haben. „Es geht weiter – ich kann doch nicht einfach aufhören.“ Deshalb sucht er momentan eine Werkstatt zwischen Dießen und den Ortsteilen. Am liebsten wäre ihm eine Werkstattgemeinschaft in Dießen.

Stefan Huber ist Töpfer mit Leib und Seele. Das wurde ihm schon in der Jugend klar. Zufall oder Schicksal, dass er zwar in Stuttgart-Obertürkheim geboren ist, als eines von insgesamt acht Kindern, aber schon sehr früh in den Töpferort Dießen kam. 1965 ging er nach München und lernte bei Celine von Eichborn das Handwerk. 1968 hielt er den Gesellenbrief in den Händen. In diesen Lehrjahren scheint er auch ein wilder Vogel gewesen zu sein – er arbeitete im Gartenbau, versuchte sich im Filmgeschäft und beteiligte sich auch an der 68er-Revolte in Schwabing.

Eines ist immer geblieben: die Faszination des Werkstoffes Ton. Die lockte ihn 1972 wieder an den Ammersee, wo er sich im Schriftsteller-Atelier seines Vaters Helmut Huber ein Keramik-Studio einrichtete. Im gleichen Jahr ist er Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst, ADK, geworden. Dass sich schon bald ein typischer Huber-Stil durchgesetzt hat, spricht für seine eigene Formensprache. Nie war er geschmäcklerisch, stets kraftvoll im Umgang mit dem Werkstoff. Wohl gehören seine großen Töpfe, Schalen, Schüsseln und Platten zu den schweren Gebrauchsgeschirren. Damit hebt er sich von Mitbewerbern ab, die auf das Zarte, Fragile setzen.

Auch seine Skulpturen sprechen eine fröhliche Sprache. Gelbe Sonnen sind typisch, oder skurrile Viecher, die Kannenränder, Deckel und Griffe schwerer Vorratsgefäße zieren. Sanft und zierlich arbeitet er nur, wenn er bei seinen Kinderkursen kleine Tonwelten entstehen lässt. Vater Huber war ein bekannter Schriftsteller – Sohn Stefan spricht durch Ton und Farbe.

Neben der Farbenlust, die den Gefäßen und Objekten eine starke Lebendigkeit verleiht, lebt Huber-Keramik aber auch vom Material. Schwerer, erdiger und grober Ton charakterisieren seinen Werkstattstil. Es ist die Handschrift des Keramikers, der im Leben wie im Arbeiten „eben a bisserl anders“ ist. „Ich wollte immer bunte Keramiken herstellen, die nicht glatt sind. Glänzen dürfen sie auch nicht, aber es muss Bewegung drin sein.“ Deshalb bevorzugt Huber eher grobe Schamott-Scherben durchmischt mit Bau-Ton.

Charakteristisch sind die zweifarbigen Gefäße und ebenso unverkennbar der aufwändige Stilmix aus gedrehten Formen und handmodellierten Figuren. Und wer kennt nicht die lachenden Teller? Die Grundform ist eine gedrehte Platte. Aus der dem Betrachter ein Gesicht entgegenlacht.

Stefan Hubers Töpfermarkt findet am 2. Februar statt im Dießener Unterbräu, Mühlstraße 36. Beginn ist um 10 Uhr.

Beate Bentele