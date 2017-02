Teesegler bleibt auf Kurs

Es geht weiter im „Teesegler“: Irmgard Schirmer (r.) geht in den Ruhestand und freut sich, ihr nettes kleines Fachgeschäft für Tee, Gewürze und Zubehör bei Enrico Kroiss (Geschäftsführer) und ihrer langjährigen Mitarbeiterin Irmgard Metzger (l.) in guten Händen zu wissen.

Kroiss und Metzger übernehmen Geschäft an der Bahnhofstraße

Der „Teesegler“, das besondere kleine Teegeschäft in Dießen, mit dem Ambiente eines nostalgischen Handelsschiffes, ist gerettet und bleibt an der Bahnhofstraße 8 vor Anker.

Dießen – In den vergangenen Wochen, so die scheidende Inhaberin Erika Schirmer, hätten sich zwar potentielle Nachfolger die Türklinke in die Hand gegeben, „aber der oder die Richtige war eben nicht dabei“. Nun aber hat sich Hausbesitzer und Vermieter Enrico Kroiss kurz entschlossen ein Herz gefasst.

„So ein Traditionsunternehmen kann man doch nicht einfach sterben lassen, auch dann nicht, wenn es nur klein ist“, meint der gelernte Einzelhandelskaufmann, der hauptberuflich in der EDV-Branche unterwegs ist. Er hat sein neues Gewerbe bereits im Dießener Rathaus angemeldet und will sich der Geschäftsführung widmen, während die langjährige Mitarbeiterin Schirmers, Irmgard Metzger, sich mit Fachkompetenz in Sachen Tee weiterhin auf Bestellung, Beratung und Verkauf konzentrieren wird. Unterstützt wird sie von Kroiss Lebensgefährtin Susanne Hofer.

Kroiss und Hofer sind zwar im Landkreis Ebersberg zuhause. „Aber der Laden ist uns die Anreise schon wert“, betont der Eigentümer. Und wenn es, zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft oder beim Einkaufsabend „Dießen leuchtet“, mal ganz hoch hergeht, würde auch Erika Schirmer gerne einspringen. „Natürlich würde ich mich freuen, meine Stammkunden dann wiederzusehen. Viele haben gejubelt, nachdem sie gehört hatten, dass es nun doch weitergeht.“

Als kleine Neuerung wird der „Teesegler“ zukünftig auch handgeschöpfte Schokolade aus Mexiko anbieten, ebenso wie Teemischungen und Getränke, die auch im Sommer attraktiv sind. Abgesehen davon wurden die nach dem Räumungsverlauf leeren Regale und Teedosen mit neuer Ware aufgefüllt. Erst seit wenigen Tagen ist das kleine Traditionsgeschäft an Dießens Einkaufsstraße wieder geöffnet.

Ursula Nagl