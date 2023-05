„Django ist ein Besuchermagnet“: Kater lebt seit 2017 in Starnberger Baumarkt - und ist ein Star

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Kater Django ist der Star im Hagebaumarkt Starnberg. Da hilft er auch gerne mal den Mitarbeitern bei der Beratung oder schläft auf den Gartensofas. © Foto: Hagebaumarkt Starnberg/Merkur.de-Collage

2017 stiefelte Kater Django das erste Mal in einen Starnberger Baumarkt und lebt seitdem dort. Mitarbeiter und Besucher lieben das Fellknäuel.

Starnberg - Rotweiß-getigert, freundliches Gesicht und besonders behaart: So sieht der Chef des Starnberger Hagebaumarkts aus. Wer sich jetzt fragt, wie das sein kann - der Chef heißt Django und ist ein Kater. Er sieht sich selbst als Star und fühlt sich durch die Kunden bestätigt. „2019 waren viele Menschen wegen des Katers da“, sagt die stellvertretende Marktleiterin Sylvi Biller. „Der wusste, dass er der Star ist und hat extra für die Kunden gepost.“

Doch nicht erst seit 2019 hat der hübsche Kater ein Zuhause in dem Starnberger Baumarkt gefunden. Er geht seit 2017 tagtäglich dort ein und aus. Eine Besitzerin hat Django zwar, aber als diese sich ein weiteres Haustier geholt hat, beschloss er laut Biller kurzerhand den Baumarkt zu seiner neuen Residenz zu machen.

Kater in Starnberger Baumarkt: Django wird 24/7 rundum versorgt

Die Mitarbeiter kümmern sich liebevoll um den kleinen Mann, stellen ihm Schlafmöglichkeiten zur Verfügung und geben ihm zweimal täglich etwas zu essen. Auch an Sonn- und Feiertagen. Während der Corona-Pandemie, als alle Geschäfte geschlossen haben mussten, „kam eine Mitarbeiterin und hat ihn tagtäglich gefüttert“. „Er ist also 24/7 rundum versorgt“, erklärt Biller.

Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Django hat eine Kuscheldecke, ein Haus, das im Winter sogar mit Styroporplatten verkleidet wird und wird regelmäßig zum Tierarzt gebracht. Er ist wahrscheinlich das gesündeste Tier, das hier herumläuft.“

Kater Django ruht sich gerne auf den Ausstellungsstücken und auf der Ware aus. © Foto: Hagebaumarkt Starnberg/Merkur.de-Collage

Kater ist in Starnberger Baumarkt allseits beliebt: „Django ist ein Besuchermagnet“

Sowohl die Belegschaft als auch Kunden lieben Django. Manche Menschen kommen sogar von weiter weg, nur um einmal den Kater mit eigenen Augen sehen zu können. „Django ist ein Besuchermagnet“, sagt Sylvi Biller. Allerdings möge er es nicht so gerne, wenn er schläft und dann gestreichelt werde „Die meisten Kunden wahren aber seine Privatsphäre.“

Wer ihn also auch einmal selbst live und in Farbe sehen möchte, kann im Baumarkt vorbeischauen. Laut der stellvertretenden Marktleiterin „hält er sich meistens im Garten auf“. Dort hat er ein Bettchen an der Garteninfo. (ly)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.