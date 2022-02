Eigentlich ist alles fertig - aber Tutzings Parkleitsystem steht im Stau

Das Parkleitsystem, das auch den Parkplatz an der Greinwaldstraße berücksichtigt (Foto), ist aus Sicht der damit befassten Gemeinderäte eigentlich fertig.

Seit längerer Zeit ist ein Parkleitsystem für Tutzing fertig ausgearbeitet. Nur die Schilder müssten aufgestellt werden. Doch die Angelegenheit kommt auf dem Weg zwischen Gemeinde und Landratsamt nicht voran.

Tutzing – Voller Energie hatten sich die Mitglieder eines im Tutzinger Gemeinderat gebildeten Arbeitskreises Mobilität 2020 an die Arbeit gemacht. Schon im Jahr der Kommunalwahl begannen sie mit der Vorbereitung eines Parkleitsystems für Tutzing. Intensiv haben sie an den Details gefeilt, alles ist längt fertig. „Wir dachten, dass wir im Sommer 2021 das Parkleitsystem haben“, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses. Aber bis heute lässt das Parkleitsystem auf sich warten.

Warum? Danach erkundigte sich Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU). Wie so etwas 18 Monate dauern könne, schien er kaum fassen zu können. Darüber wunderten sich auch mehrere andere im Ausschuss. Schließlich sei ein Parkleitsystem in Tutzing dringend erforderlich, sagte Caroline Krug (ÖDP).

Mitglieder des Mobililtäts-Arbeitskreises sind Flora Weichmann (Grüne), Claus Piesch (Freie Wähler), Florian Schotter (CSU) und Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP). Sie hatten sich ein klares Programm vorgegeben: Erst Parkleitsystem, Parkzonen und Steuerung des Parksuchverkehrs „weg vom See“, dann Anpassung der Einbahnstraßen-Situation und damit verbunden Entlastung der Hauptstraße, schließlich Optimierung der Verkehrsführung westlich der Bahn. „In mehreren Sitzungen haben wir das System mühsam Schritt für Schritt entwickelt“, sagte Weber-Guskar. Sichtlich enttäuscht fügte er hinzu: „Aber wir warten seit dem vorigen Sommer darauf.“

An welcher Behörde liegt es?

Svenja Loho, die Verkehrssachbearbeiterin der Gemeinde, versuchte sichtlich, Schuldzuweisungen zu vermeiden. „Es dauert einfach“, sagte sie vorsichtig. Recht verständnislose Zwischenrufe folgten. Ob es am Landratsamt liege oder an anderen Behörden? So ganz klar wurde das im öffentlichen Teil der Sitzung nicht. Auf Nachfrage des Starnberger Merkur ließ Svenja Loho am Tag darauf Probleme in den Abstimmungen erkennen. Mal gefalle die von der Gemeinde vorgeschlagene Gestaltung der Beschilderungen den zuständigen Personen im Landratsamt nicht, dann wieder kämen Anregungen der Kreisbehörde in der Gemeinde nicht gut an.

Vorgesehen sind nach Angaben der Verkehrssachbearbeiterin auffallende Hinweisschilder – Größe 2 Meter mal 2,80 Meter – an den Zufahrtsstraßen nach Tutzing sowie kleinere Beschilderungen an den jeweiligen Straßen. Das Leitsystem soll zu Parkplätzen beispielsweise beim Südbad, beim Würmseestadion, am Bahnhof und zwischen der Greinwaldstraße und der Traubinger Straße führen.

Nicht ins Parkleitsystem einbezogen werden können derzeit die großen Stellflächen der Einkaufsmärkte an der Lindemannstraße und an der nördlichen Hauptstraße. Auf sie sollte das Parkleitsystem nach den ersten Planungen zumindest an Wochenenden verweisen. Mit deren Betreibern verhandelt die Gemeinde wie berichtet schon seit einiger Zeit über öffentliche Nutzungen dieser Stellplätze auch außerhalb der Einkaufszeiten, doch diese Bemühungen waren bisher erfolglos.

Am Mittwoch war diese Angelegenheit abermals Thema im Ausschuss, doch Neues konnte Bürgermeisterin Greinwald nicht berichten. „Wir bleiben weiter am Ball“, versicherte sie. Die Aussagen der Eigentümer seien aber bisher weiter klar ablehnend. In einer früheren Sitzung hatte die Gemeinde mitgeteilt, dass neben den Einkaufsmärkten teils mehr Parkplätze angelegt worden sind, als in den Baugenehmigungen vorgeschrieben worden war. Die Unternehmen könnten auch gut Parkgebühren verlangen, sagte die Bürgermeisterin. Sie zeigten daran aber kein Interesse.

